Perché una persona guarda verso destra quando ti parla | Lo spiega una psicologa

C’è un motivo preciso se chi ti parla guarda verso destra, e lo spiega la psicologa. Scopri come stanno le cose.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, si dice. Da essi traspare ciò che abbiamo dentro, sentimenti, dolori, gioie. Alcune persone sembrano quasi parlare attraverso essi.

E in effetti anche uno sguardo dice tanto. Non solo quando è diretto, ma persino quando è sfuggente. Lo dicono gli psicologi.

Hai mai notato che chi ti sta di fronte a volte non ti guarda dritto negli occhi? Potrebbe guardare altrove, e questo ha un significato.

Una psicologa ci spiega cosa vuol dire quando una persona guarda verso destra mentre ti sta parlando.

Psicologia: perché chi ti parla guarda verso destra

Guardare una persona dritto negli occhi significa infonderle fiducia, cercare un rapporto sincero. E cosa significa quando invece quella persona guarda verso destra? Su OkDiario viene riportato un passaggio del blog di Raquel Martín nel quale si parla di Richard Bandler e John Grinder e dei codici di accesso oculari.

Secondo una spiegazione scientifica “L’occhio è collegato al cervello da un nervo e accede a diversi dipartimenti del cervello secondo necessità, quindi, a seconda del tipo di movimento oculare, la persona può utilizzare sensi ed emisferi cerebrali diversi per elaborare le informazioni”.

Il significato di uno sguardo

A seconda di dove le persone dirigono lo sguardo questo ha un significato diverso. Per esempio “Quando la persona guarda in alto a destra, sta costruendo un’immagine. Questo è il canale dei sogni, dei progetti e della creatività. Se invece vuole ricordare un’immagine che esiste dentro di lui, guarderà in alto a sinistra”. Insomma, in alto a sinistra per richiamare un ricordo, in alto a destra potrebbe essere anche una bugia.

Mentre se la persona che ci parla guarda in basso a destra sta provando angoscia, tristezza o anche spavento. Insomma sta abbassando lo sguardo perché prova sentimenti bui e si sente sopraffatto. Al contrario guardare in basso a sinistra significa essere propositivi e in cerca di soluzioni ai problemi. Essere alla ricerca di un nuovo progetto.