Il trucco delle scarpe nel trolley, ecco perché sempre più gente lo sta facendo

Se devi preparare una valigia ottimizzando lo spazio ecco come sfruttarlo al meglio grazie al trucco delle scarpe, lo fanno tutti.

Sempre più le compagnia aeree low cost permettono di portare a bordo solamente uno zaino, oppure tutt’al più un trolley dalle dimensioni assai ridotte; per evitare di sborsare altri soldi molti evitano di aggiungere bagagli a pagamento accettando, però, di portare pochissime cose con sé e di porre particolare tempo e cura nel fare una valigia e controllarne le dimensioni e il peso così da evitare si pagare un sovrapprezzo al momento dell’imbarco.

Ecco perché il web negli ultimi anni si è a dir poco riempito di video e consigli su vari metodi grazie ai quali si ottimizza al massimo lo spazio della propria valigia riuscendo a infilarci molte più cose di quanto si potesse pensare.

Ovviamente viaggiare in inverno è più complesso da questo punto di vista, poiché è necessario portare con sé indumenti più pesanti che, di conseguenza, occupano molto più spazio rispetto ai capi estivi.

Un vero problema è, in certi casi, quello delle scarpe nel caso in cui sia necessario portarne almeno uno di ricambio con sé oltre a quello che si indossa nel momento dell’imbarco. Anche su questo viene in nostro aiuto internet, con diversi consigli su come fare a portare con sé un secondo paio di calzature.

Il trucco delle scarpe: guadagnare spazio con elementi ingombranti

L’ideale, ovviamente, sarebbe scegliere scarpe ideali che possano essere portate i valigia senza avere troppe problematiche di spazio: ad esempio portare degli ingombranti stivali in valigia non è il massimo, sarebbe meglio poter indossare questo paio e inserirne uno meno ingombrante in valigia.

Questo, comunque, non sempre è possibile: in alcuni casi bisogna avere delle particolari scarpe con sé, ecco, quindi, come far entrare proprio tutto in valigia.

Scarpe, come ottenere il meglio da situazioni scomode

Gli influencer online consigliano di sfruttare lo spazio interno delle proprie scarpe. Prima di metterle all’interno della valigia, è possibile riempire lo spazio in cui andrebbe il nostro piede con altri oggetti che intendiamo portare con noi, che siano trucchi, calzini, caricabatterie.

In questo modo possiamo portare un secondo paio di scarpe senza sprecare nemmeno un centimetro di spazio disponibile: è possibile farlo con qualunque tipo di scarpa abbastanza chiusa da poter contenere oggetti o piccoli indumenti.