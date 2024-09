Collezioni magneti sulla porta del tuo frigo? Toglili subito, l’esperto spiega perché aumentano il consumo di elettricità

Un esperto del settore, e non solo, ha dato un parere sulle calamite posizionate sulle porte del frigorifero. Lo danneggiano davvero o è un falso mito? Ecco la verità.

Un magnete è un corpo che genera un campo magnetico. Non tutti sanno che il nome deriva dal greco e sta a significare “pietra di Magnesia”, ossia una località dell’Asia Minore dopo in passato c’erano depositi di magnetite. D’altronde ciò che interessa davvero è acquistarne uno per portarlo a casa.

Si tratta di un corpo che genera un campo magnetico ed è caratterizzato dalla presenza di due poli, il polo nord e il polo sud. Il polo nord di un magnete attiva il polo sud di un altro ed è ben ricevuto che due poli uguali si deve spingono fra loro. Il magnete attira materiali come il ferro, in nichel e le leghe composite.

Per questo motivo quando li posizioniamo sulla porta del frigorifero restano lì e non si muovono di striscio. In alcune case capita di imbattersi in frigoriferi con delle calamite provenienti da ogni angolo del mondo. Possono essere dei souvenir di viaggi indimenticabili, ma anche regali fatti da coloro che rientrano dopo una vacanza.

Fatto sta che sembrerebbe non essere una buona idea posizionarli sulle porte di questo grande elettrodomestico. Secondo quanto riportato sul sito lavoz.com.ar c’è un’idea chiara sulle calamite da mettere sul frigorifero.

Le calamite danneggiano il frigorifero?

Gli esperti dell’azienda Bosch sostengono che la scelta di mettere i magneti sulla porta del frigorifero non incida per niente su un aumento del consumo di energia. Piuttosto il peso di tante calamite potrebbe causare dei danni soprattutto alle cerniere. Ovviamente per fare questo discorso bisognerebbe averne tantissime.

“Non è previsto il malfunzionamento del dispositivo; potrebbero verificarsi i graffi sulla superficie. Se sulla porta del frigorifero vengono posizionati così tanti magneti da far aumentare il peso della porta, la durata delle cerniere può ridursi”, ecco cosa hanno riferito.

Consigli utili per ridurre il consumo energetico

Anche le aziende elettriche sostengono che i magneti non compromettono il funzionamento del frigorifero. A tal proposito è intervenuta anche l’azienda LG: “In realtà questo è solo un mito: i magneti della frigorifero non hanno alcun effetto sul consumo, sulla durata di conservazione o sul cibo”.

Inoltre è stata colta l’occasione per dare dei suggerimenti per puntare sul risparmio energetico. In primis il frigorifero deve essere collocato lontano da fonti di calore, poi occorre lasciare almeno 5 cm di spazio tra il frigorifero e le pareti, sbrigare regolarmente il frigorifero per evitare che si accumuli il ghiaccio e controllare la guarnizione di tenuta.