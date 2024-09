La tua auto ha incorporato un vano minifrigo che non conosci | Ecco dov’è e come usarlo

Nessuno te ne ha mai parlato, ma c’è una funzione della tua automobile un po’ nascosta che potrebbe risultare davvero utile.

Le automobili hanno ormai una diffusione capillare in tutto il mondo: rispetto ai primi modelli si sono senza dubbio evolute, sia per quanto riguarda i piccoli particolari e le funzioni interne, sia per il design che muta a ogni anno, e soprattutto al punto di vista della loro alimentazione.

Vista la situazione ambientale, infatti, i carburanti come diesel e benzina vengono sempre più scoraggiati, con la speranza, un giorno, di poter porre fine al loro utilizzo in favore di soluzioni più ecologiche, come la macchina ibrida oppure totalmente elettrica.

Attualmente, però, questo sogno è ancora molto lontano nonostante gli obiettivi europei in merito alle emissioni. Oggi, comunque, parliamo di una possibilità che è già presente e non prevede alcun cambio d’auto né costo aggiuntivo.

Si tratta di una funzione presente praticamente in tutte le autovetture più recenti, una funzione che permette di tenere refrigerate bevande nel corso di viaggi lunghi, ad esempio: ecco dove si trova e come azionare questo dispositivo di nuova generazione.

Sfrutta al massimo le possibilità offerte dalla tecnologia

In questo periodo di fine estate ci sono ancora persone che si preparano a partire, specialmente quelle che preferiscono fare vacanze all’insegna della tranquillità: nel periodo di settembre, infatti, anche i luoghi solitamente più affollati tendono a svuotarsi.

Di conseguenza sono molte le persone che decidono di viaggiare in automobile anche se devono predisporsi a viaggiare per lunghi periodi di tempo, e spesso, soprattutto se la temperatura è abbastanza alta, si tende a portare con sé bibite fresche che possano alleviare il lungo viaggio. Finalmente c’è un modo per tenerle fresche senza nemmeno una borsa frigo.

Uno scomparto frigo che non avresti potuto immaginare

Nelle automobili di nuova generazione è presente una innovazione molto intelligente. I produttori di auto hanno implementato all’interno del vano porta oggetti una presa per l’aria condizionata, che può trasformarlo in una sorta di “mini frigorifero”, utile a conservare bevande e cibo fresco nel corso di viaggi lunghi o brevi.

Tra le case di produzione che hanno deciso di inserire questa possibilità nei loro ultimi modelli disponibili sul mercato ci sono Mercedes-Benz, Volkswagen, Kia e BMW: un motivo in più per acquistare un’auto appartenente a uno di questi famosi marchi.