Airbnb, attenzione ai pagamenti anticipati: questo è ciò che un host può chiederti per imbrogliare

Attenzione ai pagamenti anticipati quando si decide di utilizzare un Airbnb. L’host potrebbe chiederti qualcosa solo al fine di imbrogliarti.

Negli ultimi anni ha Airbnb si è fatta conoscere in tutto il mondo per la possibilità di poter prenotare ai prezzi migliori i luoghi per le proprie vacanze. Si tratta di un’azienda che mette a disposizione del cliente una piattaforma digitale in grado di raccogliere tutte le offerte per quello che riguarda gli alloggi destinati ai privati.

Grazie a questa piattaforma gli host sono in grado di pubblicizzare la loro struttura e contrattare l’affitto approcciandosi persone provenienti da tutto il mondo.

Ci sono alcuni paesi d’Europa in cui Airbnb ha avuto veramente un grandissimo successo. Ma come spesso succede tanto successo vuol dire anche tante chiacchiere a riguardo di ciò che avviene all’interno della piattaforma. Purtroppo non sono stati pochi casi di furbetti che hanno poi messo in cattiva luce veramente veramente tutti.

Dopo un primo momento momento in cui Airbnb si voleva far conoscere, attualmente non sono pochi gli host che hanno deciso di farsi pagare anticipatamente l’alloggio presso le loro strutture. Peccato che questo modo di agire potrebbe essere indice di una sorta di truffa nei confronti del consumatore.

Gli importi che gli host possono addebitare

Innanzitutto si consiglia sempre di non portare al di fuori della piattaforma la trattativa, questo perché in un qualche modo è il airbnb è in grado di tutelare il turista che procede alla prenotazione. Per evitare di cadere in trappola è indispensabile conoscere quelli che sono gli importi che possono essere addebitati a colui che alloggiano nella struttura.

Innanzitutto è possibile pagare una cauzione, che verrà poi restituita la fine dell’alloggio. Inoltre possono essere addebitate le commissioni del resort come ad esempio per l’utilizzo per i del Wi-Fi o per il parcheggio, servizi aggiuntivi come il trasferimento in aeroporto, la tassa locale sugli allo nel caso in cui sia previsto dalla zona in cui si decide di andare in vacanza.

Le truffe che sono state messe in atto

Nonostante tutte le attenzioni che gli operatori del settore hanno posto nei confronti degli Airbnb purtroppo spesso ci sono delle truffe che ingannano il consumatore. In genere il regolamento dice che il pagamento non dovrebbe essere effettuato fino al momento in cui l’utente entra in casa, questo perché nel caso in cui ci siano delle irregolarità, il cliente potrà decidere di cambiare struttura e quindi non pagare. Quindi in tale prospettiva è indispensabile evitare di provvedere al pagamento al di fuori della piattaforma, in quanto molti host decidono di far pagare anticipatamente l’importo o almeno una parte di esso.

Troppo spesso tale atteggiamento viene attuato promettendo delle offerte veramente importanti a coloro che alloggeranno nella struttura. È importante però non cadere nella trappola per evitare di perdere il proprio denaro.