Limiti di velocità, in questi casi puoi infrangerli senza il rischio di vedere la paletta rossa

Ci sono dei casi in cui puoi infrangere i limiti di velocità senza rischiare che al primo posto di blocco ti fermino, ecco quando.

Il codice della strada è molto chiaro una delle infrazioni su cui si cerca di porre la maggiore attenzione, è sicuramente l’eccesso di velocità. Questo comportamento può essere particolarmente pericoloso. Procede a velocità elevata, significa mettere in pericolo se stessi e tutti gli altri utenti della strada. Proprio per questo motivo o occorre prestare particolare attenzione.

Sulle strade vengono indicati gli elementi velocità proprio perché procedono in maniera differente potrebbe essere pericoloso.per lo stesso motivo il nuovo codice della strada prevede sanzioni molto più salate per tutti coloro che infrangono tali regolamentazioni.

Spingere la propria auto automobile a una velocità eccessiva, si traduce in un pericolo costante considerando la difficoltà che si potrebbe avere per intervenire nel caso di imprevisto. Ma come spesso accade le stesse regole prevedono anche delle eccezioni.

Tutto questo giro di parole per dirti che ci sono dei casi in cui è possibile superare il limite di velocità indicato, senza però incorrere in sanzioni importanti. Ecco allora a cosa devi fare particolarmente attenzione.

Eccesso di velocità: regolamentazioni e sanzioni

A regolamentare l’eccesso di velocità ci pensa il D.Lgs. n. 285/1992. Sempre per ragioni di sicurezza non è previsto lo stesso rimedio di velocità su tutte le strade. Sappiamo bene che all’interno dei centri abitati i limite di velocità è di 50 km/h, sulle strade extraurbane esso si alza fino ai 130 km/h che si possono toccare in autostrada. Anche in questo caso ad intervenire è una legge, ovvero l’articolo 142 del codice della strada.

Le sanzioni per coloro che superano i limiti indicati, possono essere anche piuttosto salate, molto dipende dal numero di chilometri orari in più rispetto a quelli permessi a cui si viaggia. Inoltre occorre considerare che è sempre previsto un 5% di tolleranza, entro il quale non si viene comunque sanzionati.

I casi in cui è possibile superare il limite di velocità

La regolamentazione per quello che riguarda il limite di velocità, riconosce quello che comunemente viene chiamato stato di necessità, ad occuparsi nell’articolo 54 del codice penale il quale conferma che non può essere punito l’automobilista che ha costretto per necessità, ovvero che salvare se stesso gli altri in pericolo. Quindi in questo specifico caso si parla di facoltà legittima, per il quale non sono previsti delle sanzioni

Ovviamente lo stato di necessità deve essere circoscritto la situazione stessa e deve anche essere dimostrabile ed imminente, senza alcun effetto causa.