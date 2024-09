Perché le arance si vendono sempre dentro una rete rossa? È un trucco di marketing, ecco svelato il motivo

Ti sei mai chiesto perché le arance sono l’unico frutto venduto in una rete rossa? Non lo immaginerai mai, è un trucco di marketing.

Quando vai al supermercato a fare acquisti la frutta è quasi sempre sfusa. E se viene confezionata si tratta quasi sempre di contenitori in plastica, spesso trasparente.

Le arance no. Le arance le trovi dentro una rete rossa, a maglie più o meno larghe, in plastica. Comoda da portare, certo. Ma ti sei mai chiesto come mai?

Non ci crederai mai, ma non si tratta né di comodità né di conservazione. La risposta è: si tratta di una questione di marketing, è tutta una strategia.

Lo ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista i-Perception e condotto dallo psicologo Karl R. Gegenfurtner, dell’Università di Giessen in Germania, come riporta El Confidencial.

La rete rossa delle arance è un trucco di marketing

Lo psicologo nel suo studio, riporta El Confidencial, condivide un’esperienza sulla sulla rivista IFL Science. Dopo aver acquistato una partita di arance nella classica rete rossa, belle mature e dal perfetto color arancione, una volta a casa la sorpresa. Dopo averle estratte dalla rete le arance si mostrano molto diverse da come erano apparse: il loro colore non è affatto arancione ma verdastro. Come si spiega?

Si tratta dell’illusione dei coriandoli, che “riflette il modo in cui il nostro cervello semplifica le informazioni visive per offrire un’esperienza più unificata e coerente”.

In cosa consiste l’illusione dei coriandoli

Ma che cos’è l’illusione dei coriandoli? È un effetto ottico, in parole povere. Gli oggetti che osserviamo sembrano assumere il colore dei motivo che li circonda, in questo caso la rete. E il rosso della rete fa apparire le arance più arancioni di quanto siano in realtà. Così come i limoni vengono venduti in reti gialle per lo stesso motivo.

E c’è di più. Come riporta Hogarmania: “In alcuni casi, il nostro cervello può correggere questo effetto per percepire il colore reale. Ma è qui che entra in gioco la nostra memoria e il ricordo che abbiamo del colore di un’arancia influenza anche la nostra percezione, rafforzando l’idea che il frutto sia più maturo di quanto non sia in realtà”. Ora che lo sai, la prossima volta cerca di comprare le arance sfuse o al massimo, se le trovi solo nella classica rete arancione, cerca di sbirciare al suo interno, così scoprirai il reale colore dei frutti. E non avrai sorprese una volta a casa.