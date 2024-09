WhatsApp, i cybercriminali accederanno al tuo conto in banca solo premendo questo pulsante

Con Whatsapp i cybercriminali con un solo pulsante potranno avere accesso a tutti i tuoi dati, ecco cosa devi sapere.

Whatsapp di tanto in tanto finisce sotto i riflettori per via degli elevati rischi che ogni singolo utente corre nel momento in cui lo utilizza. Si tratta dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata di recente e la verità è che sono in molti a sfruttare le sue funzionalità in maniera quotidiana.

L’applicazione compatibile con qualsiasi sistema operativo viene utilizzata per tenersi in contatto con le persone vicine e quelle lontane. A volte attraverso essa passano anche talune comunicazioni ufficiali o ufficiosi. Ci viene da pensare alle migliaia di mamme che a breve entreranno nei gruppi chat delle scuole dei loro figli.

Insomma, Whatsapp è stata una vera e propria rivoluzione, quella che ha fatto in modo che l’unico modo utilizzare per comunicare con gli altri fosse il web. Nel corso degli anni qualcuno ha cercato di farle concorrenza, proponendo delle funzionalità simili.

Ma se qualcuno opta per i Direct di Instagram, ce ne sono altri che restano fedeli al buon vecchio Whatsapp, peccato che non sono pochi i rischi che si corrono ad utilizzare questa nota applicazione.

Un metodo che sembra essere efficace

Più di 35 milioni di persone utilizzano Whatsapp e questo vuol dire che sono anche esposti a quelli che sono i pericoli che si possono affrontare. Peccato che troppo spesso si finisce per dare le informazioni anche i dati sensibili.

Un comportamento errato che deve essere cambiato se non si vuole finire letteralmente nei guai. I cybercriminali utilizzano sia le videochiamate che i messaggi, entrambe estremamente pericolosi se si vuole difendere i propri dati proprio da chiunque.

Possono avere acceso a tutto

Tu premi solamente sul pulsante per rispondere ed ecco che ci si trova con il conto letteralmente svuotato. Un sistema che permette loro di accedere con la password, dati di pagamento e foto inclusi. Per questo motivo occorre procedere con delle accortezze.

Quello che è importante è non cadere nei tranelli evitando anche le pagine che non ti danno ciò che ti serve o che utilizzi.