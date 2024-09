Non sperperare il tuo patrimonio nel canone di affitto o nel mutuo: arrivano le dimore a costo zero

Finalmente c’è un modo per risparmiare tutto e il denaro che spendi per affitto per il mutuo. Ecco come abitare a costo zero.

Fatta eccezione per il caso in cui si ha una casa di proprietà, che è stata tramandata da generazione a generazione, la spesa che maggiormente influisce sul bilancio familiare è sicuramente quella del mutuo o dell’affitto. L’statistiche parlano chiaro il costo del mutuo e del canone di locazione, ad oggi ha subito un netto incremento.

Che ha acceso il mutuo qualche anno fa, e ha dovuto sottoscriverla a tassi variabili oggi si trova a pagare importanti importi maggiorati. Chi invece paga un affitto, attualmente versa delle cifre veramente importanti sul conto corrente del proprietario di casa.

L’altra faccia della medaglia viene offerta noi dalle innumerevoli problematiche che sta vivendo il mercato immobiliare in questo preciso momento. Infatti nonostante ci siano moltissimi immobili è difficile venderli, i prezzi per l’acquisto si sono abbassati. Nonostante ciò le rate del mutuo continuano ad essere piuttosto elevati. Per non parlare di coloro che cercano casi in locazione, non vera e propria mission Impossible.

Detto questo occorre sottolineare come ci sarebbe un modo per compensare questa spesa e non pagare né muto né tantomeno l’affitto. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il bonus affitto non basta

Per andare a compensare le difficoltà economiche che molti cittadini stanno vivendo, il governo italiano ha messo a disposizione quello che molti conoscono come bonus affitto. Esso equivale a circa una mensilità del canone annuo, che viene erogato nel momento in cui si provvede all‘invio del 730.

Ovviamente questa possibilità non è prevista per il mutuo, per il quale però è possibile comunque rinegoziare la rata nel caso in cui ci si trova in difficoltà economiche evidenti. Questo però non è sufficiente a dire che si vive un immobile gratuitamente, e infatti quello che negli ultimi anni si è diffuso è il fenomeno delle case alternative.

Abitare a costo zero, ecco come fare

Le mare alternative sarebbero in grado di permettere un risparmio considerevole sui costi dal fitto e sul mutuo, ma anche sulla gestione della casa. Non sono pochi ad esempio i cittadini che hanno scelto di trasferirsi in comuni dove è previsto il sussidio o l’offerta di abitazioni del tutto gratuito, anche se ovviamente sono lontani dai centri urbani.

C’è chi addirittura decide di abitare in case prefabbricate, a volte anche di piccole dimensioni, per poter vivere una vita a costo zero, dopo circa un anno di sacrificio per l’acquisto. Sono opzioni che è possibile sfruttare per poter finalmente mettere da parte il denaro altrimenti avremmo speso il mutuo o canone di locazione.