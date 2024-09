Rimorchiare al supermercato: sei vittima anche tu di una grande strategia commerciale | Posa subito quell’ananas

Nessuno scherzo, da un po’ il supermercato sembra essere diventato il luogo ideale per flirtare, è meglio di Tinder.

Come spesso accade in questo momento storico, tutto è partito da alcuni influencer e video online che sono diventati virali raggiungendo milioni di utenti in pochissimo tempo: non bisogna, però, mai fidarsi di iniziative online, visto che la stragrande maggioranza di queste altro non sono che operazioni di marketing e non azioni ingenue e genuine come potrebbero sembrare.

Tutto è partito dal video della nota tiktoker andalusa Vivy Lin assieme alla sua amica Carla Alarcón Román, le quali hanno identificato l’orario dalle 19 alle 20 come quello per flirtare all’interno dei punti vendita della nota catena di supermercati Mercadona.

Il video, come detto, ha avuto un grandissimo successo, il che ha portato a costituire un effettivo punto di ritrovo per single all’interno del supermercato, portando alla catena non poca visibilità e, quindi, profitti.

Infatti questa idea è stata ripresa persino da altri supermercati ad opera dei loro social media manager: Lidl ha pubblicato un post su X indicando modalità e orari della stessa iniziativa all’interno dei propri punti vendita. Ma non è finita qui.

Un’ananas per dire “mi piaci”

Se inizialmente l’iniziativa non aveva molte regole, ora l’orario degli incontri presso i supermercati si è arricchito di una serie di significati e simbologie relativi alla posizione e al tipo di prodotti presenti nel proprio carrello.

Ad esempio, per far capire che si è nel supermercato per poter conoscere qualcuno bisogna posizionare un ananas capovolto nell’angolo del carello; se ci si scontra col carrello di un altro acquirente, significa “cotta”. La corsia principale del flirt, però, è la corsia del vino.

Supermercati, i siti non virtuali di incontri di quest’anno

Non solo Lidl ha colto al volo questa opportunità: a unirsi all’iniziativa è stato anche il gigante Carrefour, mentre ALDI ha scritto sui social “Mentre i single invadono le corsie degli altri supermercati, da ALDI puoi venire a FARE LA TUA SPESA”.

Questa tendenza peculiare in realtà era qualcosa che accadeva in modo più naturale in passato, quando che app di dating né i social network erano presenti: oggi c’è maggiore timidezza ed è meno frequente che si venga approcciati per strada oppure mentre si sta lavorando, spesso le persone preferiscono “buttarsi” solamente quando sono sicure di ricevere un rifiuto – meno difficile da accettare da oltre uno schermo.