Questo segnale stradale ormai lo riconosce solo il 30% degli automobilisti | Perchè è importante capire cosa ci vuole dire

Conoscere i segnali stradali è importante per tutelare se stessi e gli altri quando si alla guida di un mezzo di trasporto. Questo segnale molti non ne conoscono il significato. Andiamo a scoprire qual è.

“Il Codice della Strada è un complesso di norme nella forma di codice emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali: ogni stato del mondo definisce il contenuto, le modalità di esecuzione e attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento giuridico interno e agli accordi internazionali” (Wikipedia).

Si deve apprendere obbligatoriamente nel momento in cui una persona decide di prendere la patente. Bisogna presentare la domanda al competenze Ufficio della Motorizzazione Civile che consente di seguire un corso di teoria per poi sostenere un esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Subito dopo è possibile fare pratica e l’esame finale può essere fatto dopo un mese dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla guida. In questo periodo si deve apprendere alla lettera quanto stabilito dal Codice della Strada, onde evitare situazioni spiacevoli quando si sta al volante.

È importante riconoscere i segnali stradali e coglierne subito il significato. Essi si distinguono in segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, e complementare. Uno dei segnali stradali della prima categoria non è noto alla maggior parte degli autisti. È quello della foto in evidenza. Quale sarà il suo significato? La risposta è immediata.

Segnale stradale poco conosciuto. Occorre rimediare

Non tutti sanno che la segnaletica stradale risale già ai tempi dell’Impero Romano. Era utile per poter circolare con più sicurezza. Inoltre nel Medioevo c’era l’abitudine di segnalare gli incroci con dei pali di legno e indicare con dei cartelli stradali l’ingresso nelle varie città.

Un segnale stradale poco conosciuto si trova raramente sulle strade, soprattutto della Spagna. Dopo la scuola guida bisognerebbe rispolverare quanto ha preso durante il corso di teoria. D’altronde i segnali più strani possono creare confusione nel corso del tempo. Ecco cosa è stato riportato sul sito larazon.es. in merito al segnale menzionato.

Possibile pericolo imminente

Questo cartello stradale ha la forma di un triangolo equilatero con un bordo rosso e una X nera all’interno. È noto come segno P-2 e fa parte della categoria di quelli che annunciano un possibile pericolo (è ben risaputo che quelli rotondi vietano o obbligano mentre i quadrati e rettangolari danno delle informazioni).

Il segnale P-2 è un promemoria visivo ricordando appunto i conducenti di moderare la velocità e prestare attenzione alla strada. È collocato in aree con più incroci ed è utile in quelle in cui la precedenza potrebbe non essere evidente.