Carta di imbarco digitale: i 2 trucchi che ti serviranno per il tuo prossimo viaggio

Per il tuo prossimo viaggio devi assolutamente conoscere questi 2 trucchi che riguardano la carta d’imbarco digitale.

Nonostante l’estate stia per finire, sono ancora molti coloro che stanno progettando i loro prossime vacanze. In fondo la voglia di partire di vedere i posti completamente nuovi non ci abbandonano durante tutta l’anno. Non è certo un caso se gli aeroporti, proprio come le stazioni sono sempre pieni di persone.

Ovviamente c’è anche Chi parte per lavoro, ma anche per loro alcune Tips di viaggio possono essere veramente importanti. Siamo ormai abituati a procedere con le prenotazioni online, questo vuol dire che piuttosto che utilizzare un biglietto cartaceo decidiamo di utilizzarne uno digitale.

Sono qualsiasi dessi dispositivi elettronici possiamo quindi avere la carta d’imbarco, in forma digitale, senza il rischio di perderla accidentalmente. Quindi se hai già preparato la valigia per il prossimo viaggio, sappi che abbiamo qualche consiglio utile da darti.

Ovviamente ogni singolo consiglio che è possibile dare per quello che riguarda i viaggi, permette di imbarcarsi sul proprio aereo con molta più semplicità. Ecco allora cosa dovresti proprio sapere a riguardo della tua carta d’imbarco, soprattutto se decide di utilizzare quella digitale.

La semplicità di prenotare online

Innanzitutto vorremmo ribadire come effettivamente prenotare un viaggio online sia molto più vantaggioso che prenotarlo in una delle tante agenzie di viaggio presenti sul territorio italiano. Non ce ne vogliono coloro che sono del mestiere, ma la verità è che prenotare online è conveniente a livello economico e non solo.

Procedendo con la registrazione ad alcuni siti specifici, è possibile mettere a disposizione della compagnia aerea i propri dati biometrici. Questo vuol dire sostanzialmente poter essere riconosciuti grazie alla scansione del volto quando si arriva in aereo. Insomma una facilitazione ancora maggiore per tutti coloro che viaggiano abitualmente per qualsiasi motivazione.

I trucchi per la tua carta d’imbarco

Ma torniamo alla nostra cara vecchia carta d’imbarco. Il problema insorge nel momento in cui il telefonino è scarico, e non puoi avere accesso alla tua carta d’imbarco. Per evitare di rimanere a terra due sono i consigli che puoi applicare. Il primo è quello di passare la carta d’imbarco tramite WhatsApp a uno dei due compagni di viaggio, probabilmente in questo modo ne avrai sempre a disposizione una seconda copia.

Il secondo trucco invece ti permetterà di passare più velocemente alla fila. Ti consigliamo quindi di ingrandire il QR code al massimo, e quindi fare uno screenshot dello schermo. In questo modo avrai il tuo QR code sempre disponibile all’interno della galleria del tuo cellulare, godendo di un accesso più veloce che non metterà in difficoltà coloro che sono tenuti a scannerizzare il tuo biglietto.