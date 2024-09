Hai caldo e non puoi ancora dormire bene la notte? Indossa le calze, sembra assurdo ma funziona, ecco perché

Potrebbe sembrarti assurdo, ma se ancora non riesce a dormire bene la notte vedi il caldo e consiglio che possiamo darti è quello di indossare le calze.

Nonostante settembre sia ormai arrivato, non sono pochi coloro che si trovano in netta difficoltà ad affrontare le notti calde. Per fortuna come ogni anno il bel tempo e il sole ci dà ancora molte possibilità di poterci godere delle temperature ottimali e di non doverci coprire per il freddo.

Ovviamente potete dormire sogni tranquilli, l’inverno arriverà e con lui anche il freddo e la voglia di coprirsi con un piumone caldo. Ma questo al momento ci sembra essere ancora abbastanza lontano.

Nonostante dobbiamo ammettere che il caldo non è più afoso come quello tipo poche settimane fa, le notti continuano ad essere difficoltose, il caldo continua a farsi sentire all’interno delle nostre abitazioni. Ebbene proprio da un esperto ci arriverebbe il consiglio che ci permetterebbe di affrontare le notti con maggiore tranquillità e di riuscire a riposare meglio.

Probabilmente se vi dicessimo che per riuscire a dormire anche con il caldo dovresti indossare le calze in piena estate ci prenderesti per dei folli ma se me lo dici un esperto potete crederci.

Riuscire a regolare la temperatura corporea

Si dice che il corpo umano sia una macchina perfetta. Come è possibile che se questo è vero, non riusciamo nemmeno a contrastare il caldo delle lunghe estate. Ci si chiede a questo punto se non ci sia qualche errore di fondo forse non riusciamo a comprendere qualcosa di veramente essenziale. Per permettere al nostro corpo di vivere al meglio l’estate, dovremmo essere in grado di offrirgli la capacità di regolare la sua temperatura.

Si parla quindi di termoregolazione, attività in cui l’ipotalamo svolge un ruolo molto importante. Sembra che indossare i calzini permetta di fregarlo, e riuscire a dormire sonni tranquilli.

Perché i calzini ti aiutano a combattere il caldo

A dire la motivazione per cui dovremmo indossare i calzini quando andiamo a letto in estate, è Elisa Artis, della British Sleep Society. Essa ci spiega come quando si indossano le calze, i piedi vengono riscaldati, in questo modo si crea la vasodilatazione e si aumenta il flusso sanguigno sulla superficie della pelle.

Tutto questo si traduce in una migliore circolazione che sarebbe in grado di permettere al corpo di far uscire il calore in eccesso, riuscendo quindi a mantenere una temperatura ottimale per il buon riposo.