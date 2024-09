Se anche tu mangi lo yogurt così stai commettendo un grave errore, ecco quale

Tutti mangiamo yogurt, e quasi tutti commettiamo un errore nel farlo. Scopri di cosa si tratta, e da oggi cambierà il tuo modo di gustare questo prodotto.

Lo yogurt è un alimento che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta quotidiana. Molto più digeribile del latte grazie alla sua fermentazione, è anche un’ottima fonte proteica.

Contiene inoltre vitamine e sali minerali, e grazie ai fermenti lattici aiuta a mantenere viva e attiva la flora intestinale. E stimola anche la digestione.

Il momento migliore per gustarlo è al mattino, con cereali e frutta, ma anche come merenda svolge egregiamente il suo ruolo. Oggi abbiamo una vasta scelta, tra bianco, magro, al naturale, con frutta, mille gusti e poi il buonissimo yogurt greco, altamente proteico.

C’è però una cosa che non sai: molti commettono un grave errore quando lo mangiano, e forse anche tu. Scopri quale, e corri ai ripari.

Yogurt: l’errore quando lo mangi

Mangiare uno yogurt è sempre un piacere. Morbido, dal gusto avvolgente, cremoso e gustoso, i gusti a disposizione oggi lo rendono ancora più goloso. Alcuni lo mangiano così com’è, altri lo arricchiscono con frutta fresca a pezzi, cereali, crusca, avena. E i più golosi con pezzi di cioccolato.

Qualunque sia il modo in cui lo preferisci, è molto probabile che tu commetta un errore molto comune. Pensaci bene, cosa fai quando mangi lo yogurt? Apri la confezione, che sia plastica o vetro, elimini la parte liquida che si è formata in superficie e affondi il cucchiaino. Ebbene, ecco cosa sbagli.

Da oggi mangialo così

L’errore che molti commettono è eliminare quel liquido che spesso affiora in superficie sullo yogurt. Questo altro non è che il siero di latte, ed è ricco di benefici. Proteico, contiene aminoacidi essenziali, è un’ottima fonte di calcio e vitamina B. Inoltre dona sapore al prodotto, ecco perché sarebbe meglio mescolarlo prima di consumarlo. C’è da sottolineare che anche se si tratta di siero di latte è a basso contenuto di lattosio, il che significa che gli intolleranti a questo zucchero possono mangiarlo in tutta tranquillità.

Si tratta di un prodotto del tutto naturale, e non noterai nessuna differenza né di sapore – anzi, sarà più buono – né di consistenza. Perché si forma? Per diversi motivi, ad esempio a causa di sbalzi di temperature durante il trasporto. Ora che lo sai, non commettere più questo errore.