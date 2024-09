Metti sempre 2 palle da tennis in lavatrice insieme al bucato | Il trucco che sta facendo impazzire tutti

Un trucco utile soprattutto durante l’inverno e bastano solo due palline da tennis: costo irrisorio e risultato super.

La lavatrice è forse tra gli elettrodomestici più diffusi di sempre ha fatto sì che casalinghe e casalinghi di tutto il mondo iniziassero a risparmiare moltissimo tempo visto che il lavaggio dei panni è una attività assai dura e che necessita di sveltezza, precisione e ore.

Oggi alla lavatrice, soprattutto negli USA, si è aggiunta la asciugatrice, che molti utilizzano soprattutto in inverno per evitare di dover stendere lenzuola, biancheria o qualunque tipo di abito all’aria umida che si crea, oppure rischiando di dover ritirare tutto per via di una improvvista pioggia.

In Italia questo elettrodomestico non è ancora così diffuso: molte persone della vecchia generazione e non solo amano far asciugare i panni all’aria. Senza dubbio si tratta di una asciugatura più “romantica”, ma è indubbio quanto sia difficile trovare il momento giusto nel corso dei mesi freddi.

Per questo motivo il trucco delle palle da tennis è molto utilizzato: non necessita di ingenti spese – come invece per l’asciugatrice – né di particolari abilità da parte dell’utilizzatore della lavatrice, vediamo come funziona.

Palline da tennis pochi centesimi per un bucato perfetto

Il metodo è molto semplice: basta inserire tra i panni sporchi due palline da tennis nel cestello della lavatrice prima di avviare il nostro lavaggio e l’effetto sarà incredibile.

La presenza delle palline farà sì che i capi escano dalla lavatrice, una volta ultimato il lavaggio, molto più propendenti all’asciutto del solito. Questo ci permetterà di usare l’asciugatrice per un tempo minore, ad esempio, oppure di stendere i panni dentro la nostra abitazione nel caso in cui fuori stia piovendo e ottenere una asciugatura più rapida.

Il perché ce lo spiega la fisica

La spiegazione di questo fenomeno risiede nella grandezza della palline da tennis che creano maggior volume e quindi aria tra i panni. Una più rapida asciugatura, infatti, dipende dal fatto che le palline permettono all’aria di fluire più liberamente tra i nostri vestiti.

L’ideale sarebbe trovare delle palline bianche, così non avrete nemmeno problemi di scoloritura. Inoltre, se volete provare questo trucchetto ma non siete dei tennisti, è possibile eseguirlo comunque sostituendo alle palline un piccolo peluche che svolgerà la loro stessa funzione tra i panni.