App malevole: se hai una di queste cancellala subito | Registra le tue conversazioni

Allarme rosso per i fruitori di Android: sono state caricate su Google Play alcune applicazioni malevole di messaggistica istantanea.

La applicazioni dannose per i dispositivi mobili rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza dei rispettivi fruitori, e possono includere il rischio di furto dei dati personali, come le password, i dati finanziari e le informazioni più sensibili senza il consenso dell’utente.

Per non parlare dell’eventualità di incappare in malware progettati per danneggiare il dispositivo e comprometterne la funzionalità, oppure del bombardamento di pubblicità invasive e sgradite che rallentano lo smartphone fino a renderlo inutilizzabile.

Esse possono inoltre funzionare in background e ospitare spyware che monitorano le attività online del fruitore in modo del tutto invisibile, carpendo il contenuto dei messaggi di testo, delle chiamate e persino la posizione del GPS.

Le applicazioni malevole possono mascherarsi da falsi giochi, da sistemi di messaggistica istantanea non ufficiali oppure da potenziatori delle prestazioni, e in alcuni casi riescono a camuffarsi tra quelle innocue solitamente presenti su Google Play. È quanto accaduto negli ultimi giorni: milioni di utenti Android hanno inavvertitamente scaricato delle applicazioni in grado di registrare il contenuto di messaggi e chiamate, e rappresentano quindi un potenziale danno per gli utenti.

Il modus operandi delle applicazioni malevole

Alcuni hacker hanno sviluppato un escamotage che permette di sfruttare la vulnerabilità emotiva degli utenti: essi approcciano infatti l’ignaro internauta tramite Facebook Messenger o WhatsApp, e lo invitano in seguito a proseguire la conversazione su un’altra piattaforma, flirtando apertamente.

Alcune di queste applicazioni di messaggistica infette chiedono i dati di contatto del sottoscrittore, e insediano un Trojan in background nel dispositivo che le accoglie. Questa strategia consente agli hacker di accedere ai contatti, agli SMS, ai registri delle chiamate, ai file con determinate estensioni e alla posizione del dispositivo. Altre ancora sono in grado di intercettare le conversazioni su WhatsApp e Signal, con la possibilità di visionare in tempo reale anche le notifiche e di attivare il microfono dello smartphone.

La lista delle applicazioni da disinstallare immediatamente

Alcune delle seguenti applicazioni sono già state rimosse da Google Play; ciò nonostante, invitiamo tutti gli utenti dubbiosi a effettuare un controllo certosino sul contenuto del proprio smartphone, in modo da scongiurare eventuali brutte sorprese.

Ed ecco la lista aggiornata: Yahoo Talk, Privee Talk, MeetMe, Let’s Chat, Quick Chat, Chit Chat, TikTalk, Nidus, GlowChat e Wave Chat. Se avete erroneamente installato una qualsiasi di queste applicazioni, consigliamo di rimuoverle immediatamente, e di rivolgersi a un rivenditore per un check più capillare sul dispositivo.