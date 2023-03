Carolyn Smith, la malattia assassina: “Il tumore è tornato” | La situazione precipita

La famosissima coreografa Carolyn Smith è di nuovo alle prese con il suo tumore: ecco la situazione ad oggi.

Un male brutto che dura da ormai dal 2015: la nota giudice di ballando con le stelle, racconta a cuore aperto la sua lotta contro il cancro, e lo fa nello studio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

“Purtroppo non c’è ancora un farmaco che riesce a uccidere questo tipo di tumore”, racconta Carolyn. La diagnosi è stata fatta nel 2015 e nell’anno successivo, la coreografa si è dovuta sottoporre ad un’operazione, seguita dal ciclo di chemioterapia nel 2017, dove sembrava tutto sparito, almeno fino al 2019, dove la coreografa è stata costa costretta a riprendere le cure.

Il tumore che ha colpito Carolyn è al seno, ma nonostante la complessità della malattia, la coreografa si dimostra un osso duro e racconta nello studio di Verissimo, la sua tenacia e la sua volontà di voler sconfiggere anche questa volta il male brutto.

In rete sono state molteplici le notizie che alludevano ad un’ipotetica morte di Carolyn, ovviamente questo non è assolutamente vero in quanto ha raccontato a Silvia Toffanin la situazione che sta vivendo. Quindi come sta Carolyn Smith ad oggi? Vediamolo insieme.

Carolyn Smith: la lotta verso la guarigione

Nello studio di Verissimo, Carolyn racconta la sua lotta verso un male tornato alla ribalta. Come spiegato da lei stessa, il tumore si è ripresentato nello stesso punto precedente, il che vuol dire di avere a che fare con un problema risolvibile in quanto, non si è espanso in altre zone con il rischio di un’eventuale problematica più seria.

La coreografa è certamente spaventata, ma da quel lontano 2016 (dopo l’operazione), Carolyn ne ha passate davvero tante e si è dimostrata una vera guerriera. La prima chemioterapia ha creato dei problemi al fegato, in quanto la cura era davvero forte, anche per l’organismo. Ad oggi Carolyn è sottoposta ad un altro trattamento, questa volta più tollerato dal fegato. In questi anni l’Ospedale San Camillo di Roma si sta prendendo cura di lei.

Il messaggio di Carolyn

La coreografa, tra momenti di emozione e racconti, si lascia andare ad un messaggio forte, ossia il nuovo punto di vista che le ha fatto amare la vita più che mai e che ha voluto condividere con il suo pubblico: «Noi abbiamo l’obbligo di svegliarci la mattina, guardarci allo specchio anche quando non ce la sentiamo, sorridere e non perdere un momento. Lo dico che quando ci si sveglia al mattino bisogna ringraziare Dio per essersi svegliati perché c’è una giornata da affrontare».