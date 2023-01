Addio caduta capelli, finalmente la soluzione: da oggi non dovrai più preoccuparti

Caduta dei capelli: la soluzione è già all’interno di casa vostra! Ecco i 3 ingredienti miracolosi per la salute della vostra capigliatura.

Come ben sappiamo, la salute passa anche dall’aspetto dei capelli: una chioma folta e lucente è il primo biglietto da visita per attestare la salute dell’organismo, oltre ad implementare l’autostima di chi la sfoggia con nonchalance.

Ricci, lisci, biondi, castani, lunghi o corti, poco importa: i capelli sani e curati sono facilmente riconoscibili, e influiscono drasticamente sull’impatto estetico di un individuo. Spesso, però, a causa dello smog intenso, di condizioni di vita stressanti o di un’alimentazione poco equilibrata, si possono verificare perdite consistenti e cicliche nel tempo.

Al di là del naturale cambio di stagione, in cui l’intero corpo ricalibra le proprie risorse, se ravvisate troppi capelli nella vostra spazzola vi conviene correre ai ripari. La natura, spesso, è in grado di offrirci rimedi efficaci, economici e 100% green: non vi resta che aprire l’anta della dispensa!

SOS caduta dei capelli: i 3 ingredienti in pole position

Prima di ricorrere a costosi trattamenti chimici, oppure ad un invasivo trapianto di capelli, utile nei casi di calvizie conclamata, valutiamo gli strumenti offerti da Madre Natura. Possiamo infatti tutelare il portafoglio, offrendo al contempo alla nostra chioma un trattamento deluxe completamente naturale.

Gli ingredienti necessari per questa maschera ricostituente e rinforzante sono: olio di ricino, miele, ed un uovo fresco. Prepariamo dunque una ciotola da utilizzare per la miscelazione, e aggiungiamo al tuorlo d’uovo 2 cucchiai di olio di ricino, e 1 di miele, preferibilmente biologico. Mescoliamo dunque tutti gli elementi con un pennello o, se preferite, con un cucchiaio, avendo cura di amalgamarli con perizia.

Una volta ottenuta una pastella liscia e filante, basterà applicarla con cura dalle radici fino alle punte, senza lesinare sulla quantità. Avvolgiamo dunque la capigliatura in una cuffia da doccia: se a casa ne siete sprovvisti, potete optare per una shopper biodegradabile. In tale modo riciclerete la busta della spesa senza sprechi, ed evitando di esporre i capelli a materiali chimici.

Dopo circa 2 ore di posa, potete procedere all’abituale shampoo, avendo cura di eliminare completamente la maschera nutriente dalla vostra testa. Completate il trattamento con il balsamo, oppure un finish per la ricostruzione, e il gioco è fatto! Ripetendo tale procedura almeno 1 volta a settimana per 2 mesi, noterete molti meno capelli nella spazzola, e la fibra capillare risulterà rimpolpata, creando un effetto generale più pieno e vibrante.

Olio di ricino, miele e uovo: ecco perché utilizzarli

Questo trattamento combina le proprietà antimicotiche e antibatteriche dell’olio di ricino con l’effetto antiossidante del miele. L’acido ricinoleico, inoltre, implementa la circolazione del sangue, migliorando l’irrorazione delle radici dei capelli, e favorendone la crescita. Il tuorlo d’uovo, infine, è ricco di proteine, amminoacidi e biotina: questi nutrienti rappresentano un toccasana per i follicoli piliferi, e ne stimolano il rinnovamento.