Foglio rosa alla guida: cambiano le regole, se non ti adegui ti sfondano, 1731 euro di multa per te, altro che Epifania

Cambiano le regole per quello che riguarda il foglio rosa, da questo momento in poi, se non segui la normativa sono più di 1730 euro di multa.

Il 14 dicembre scorso sono entrate in vigore le nuove regole del Codice della Strada, introducendo una serie di cambiamenti e di nuove normative che coinvolgono: neopatentati, conducenti esperti e aspiranti automobilisti.

Il cambiamento ha portato all’applicazione di nuove regole, ma anche all’inasprimento delle sanzioni che colpiscono gli automobilisti che rischiano molto di più.

Tra le regole che hanno attirato maggiormente l’attenzione, ci sono quelle che riguardano coloro che stanno per ottenere le patente di guida e che possono esercitarsi alla guida grazie all’ottenimento del foglio rosa. Per avere delle strade più sicure, l’intervento in tal senso era veramente indispensabile e si richiede maggiore attenzione.

Ci sono regole che, se non vengono seguire espongono il neo automobilista a una sanzione molto salata, ecco di cosa si tratta.

Novità per neopatentati e conducenti con patente

Diversi gli aspetti che si sono andati a toccare con la modifica del Codice della Strada. Molta preoccupazione suscita, ad esempio, la sospensione breve della patente, nel caso in cui si abbiano meno di 20 punti e si commettano gravi infrazioni.

Poi ci sono le regole che sono state modificate e che colpiscono i neopatentati, ovvero, coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni. Per loro, cambia la potenza dell’auto che si può guidare, che ora sale a 75 kW/t (142 cavalli), limite, che prima durava solo un anno e ora è stato esteso a tre anni affinché si maturi maggiore esperienza alla guida. Inoltre è stato deciso per sanzioni molto più severe nel caso in cui: non si rispetti la precedenza, si utilizzi il telefono alla guida, si superino i limiti di velocità o si circoli contromano, comportamenti che se sono causa di incidente, possono essere causa di un raddoppio della sospensione.

Foglio rosa: nuove regole e rischi per chi non si adegua

Ma una delle maggiori novità in assoluto riguardano il foglio rosa, per il quale non sarà più sufficiente la sola supervisione di un accompagnatore con esperienza, infatti si dovrà prima completare una serie di esercitazioni obbligatorie su strade: extraurbane e autostrade con condizioni di visione notturna. Tali esercitazioni devono essere svolte in presenza di un istruttore abilitato e con un certificato da parte dell’autoscuola. Quindi a seguito del completamento di un numero minimo di ore, sarà possibile esercitarsi anche in autonomia.

Nel caso in cui, si venga trovati al volante, senza aver maturato le ore minime per il foglio rosa, si viene sanzionati con una multa che va dai 430 a 1.731 euro, che si applica a colui che fa da istruttore senza avere i requisiti.