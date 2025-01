AMILOIDOSI, cos’è la terribile e rara malattia che si è portato via Oliviero Toscani

Il grande Oliviero Toscani ci ha lasciato, la sua malattia non gli ha dato scampo. Cos’è l’amiloidosi e cosa ha comportato nella sua vita.

L’anno nuovo inizia così, con la scomparsa di uno dei più grandi geni della fotografia. Il 13 gennaio ci lascia Oliviero Toscani.

Genio e anche un po’ visionario, innovatore nel campo della pubblicità, famoso infatti soprattutto per le sue campagne pubblicitarie per il noto marchio di moda Benetton.

Ad esse potremmo dire che è legata gran parte della sua fama. Ha saputo colpire nel segno affidandosi a tematiche sociali anche scomode come l’AIDS e il razzismo.

Le polemiche hanno accompagnato parte delle sue opere, ma il vuoto che lascia è immenso. La sua bravura indubbia ha avuto il pregio, tra le tante critiche, di far comunque sempre riflettere il pubblico. Come la sua morte, a causa di una malattia. Cos’è l’amiloidosi di cui soffriva?

Amiloidosi: la malattia di Oliviero Toscani

A dare l’annuncio della morte di Oliviero Toscani è stata la moglie attraverso un comunicato stampa, come leggiamo su Il Sole 24 Ore, nel quale ha scritto: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali”.

Così come ha vissuto è voluto morire. In una delle sue ultime interviste a In Onda il fotografo ha continuato a suscitare clamore. Come riporta anche ilfattoquotidiano.it in quell’occasione ha dichiarato: “Mio figlio Rocco ha detto che le ceneri le butterà sulla pila delle feci dei cavalli. Quando è finito, è finito. La cosa non mi spaventa assolutamente. Questo è normale”. Da due anni stava affrontando la malattia, che lo aveva portato a perdere, per sua stessa ammissione, 40 chili. L’amiloidosi è una malattia rara e molto grave.

Cosa comporta e quali sono le conseguenze

L’amiloidosi, come leggiamo su nurse24.i, è una condizione che comporta l’accumulo di proteine anomale negli organi e nei tessuti del corpo. Questo “materiale proteico insolubile, denominato sostanza amiloide, causa una riduzione parziale o completa del funzionamento dell’organo interessato che porta progressivamente, se non trattata, all’insufficienza organica e alla morte”. Ve ne sono diversi tipi e in Italia colpisce circa 800 soggetti l’anno.

Oliviero Toscani non ce l’ha fatta, e ha lasciato un vuoto immenso nel panorama della fotografia e della pubblicità. Resta però la sua eredità di immagini che hanno suscitato sentimenti contrastanti, e lui continuerà a vivere attraverso di esse.