Bicarbonato, i 3 usi segreti che solo le imprese di pulizie conoscono I Impara queste tecniche e la tua vita cambierà

Tutti ce l’abbiamo in dispensa. Ma non limitarti ai soliti usi del bicarbonato: scopri i modi alternativi in cui può esserti utile.

Chi non ne ha una confezione in dispensa o in un pensile della cucina. Il bicarbonato di sodio è una delle sostanze più utilizzate in casa. E tra le più utili.

Se ci pensi infatti viene impiegato in diversi ambiti. Per lavare frutta e verdura, per esempio, grazie alle sue proprietà pulenti. Una punta di cucchiaino nei dolci aiuta la lievitazione.

E poi ancora, un cucchiaio di bicarbonato aggiunto all’acqua di ammollo dei legumi li rende più digeribili e ne accelera la cottura.

Ma i suoi mille impieghi non terminano qui. Scorpi i modi alternativi di utilizzo e da oggi farai a meno di acquistare molti prodotti per la pulizia.

Bicarbonato: gli usi segreti

Il primo impiego utile del bicarbonato è in cucina. Ma non solo per lavare la frutta o far lievitare i dolci. Grazie alla sua azione leggermente abrasiva, puoi utilizzarlo per disincrostare il piano cottura sporco senza graffiarlo. Tracce di cibo, unto, bruciature: vanno via con una pasta al bicarbonato. Prepararla è molto semplice, mescola un bicchiere di bicarbonato con dell’acqua, aggiungendola un po’ alla volta fino ad ottenere una crema densa e omogenea. Applicala quindi sulla superficie da pulire, lascia agire qualche istante e poi strofina delicatamente con una spugnetta.

Puoi usare questo composto su tutte le superfici della cucina, e dopo ti basterà rimuovere tutto con un panno umido, sporco compreso. Ma ci sono ancora altri due modi in cui può tornarti utile, vediamo quali.

Da oggi non userai più sostanze chimiche

Altro ambiente della casa dove risulta utilissima l’azione del bicarbonato è il bagno. Qui tra sanitari e piastrelle il calcare regna sovrano. E indovina? Una manciata del nostro prodotto applicata direttamente con la spugnetta farà tornare tutto lucido e splendente.

Infine, una soluzione di acqua e bicarbonato è ideale per pulire i mobili in legno. Strizza bene il panno e passalo su tutta la superficie, terrà lontana la polvere per un po’. Con questi utilizzi potrai evitare i almeno limitare le sostanze chimiche contenute nei detersivi, e tenere la casa pulita senza inquinare poiché si tratta di un prodotto naturale ed ecologico. E oggi più che mai è importante salvaguardare l’ambiente facendo scelte consapevoli.