Appena ti conoscono, notano subito queste tre cose: si fanno un’idea su di te subito, e se lo sai puoi iniziare a piacere di più a chiunque

Quando gli altri ti vedono per la prima cosa, notano subito 3 cose, e da queste si fanno già un’idea di te. Sapere quali sono può aiutarti.

Qual è la prima cosa che noti appena conosci una persona? Ti sembrerà strano, ma le prime cose che saltano all’occhio sono quelle su cui baserai il tuo giudizio.

E questo non accade solo a te, ma a tutti. Sembra infatti che nei primi 30-45 secondi in cui ci troviamo al cospetto di qualche sconosciuto, riusciamo ad esprimere un giudizio. E sarà poi difficile cambiarlo.

Questo significa che fare una buona impressione in molti casi è fondamentale. Pensiamo ad un colloquio di lavoro. Dare una buona immagine di noi nei primi istanti è già un passo avanti.

Ma quali sono le prime cose che notiamo dell’altro? E che gli altri notano di noi? Saperlo può aiutarti in molte occasioni. Scoprilo assieme a noi.

Prima impressione: cosa notano di te

Secondo la psicologia, come abbiamo anticipato, quando le persone si conoscono, in pochi secondi si fanno un’idea dell’altro basandosi solo su pochissimi elementi. Spesso una frase, un atteggiamento. Qualcosa di banale, anche, ma che può ribaltare completamente la percezione che abbiamo di noi stessi. La prima impressione che facciamo agli altri è quella in cui ci giochiamo il tutto.

Sarà infatti difficile poi far cambiare idea. Per questo motivo è importante sapere su quali elementi gli altri basano il loro giudizio. In modo da poter eventualmente modificare, valorizzare o nascondere qualcosa, se siamo interessati.

Sfrutta l’occasione per fare una buona impressione

Come riporta forumagricolturasociale.it la prima cosa che salta all’occhio è il sorriso. Ed Helen Fisher, biologa antropologa, spiega che “i denti raccontano molto di te, come l’età, la salute generale, e persino il tuo status sociale. I denti ben curati sono spesso associati a fiducia, successo e attrattiva, mentre denti trascurati o macchiati possono dare un’impressione negativa”. Prenditene cura, quindi. La seconda cosa ad essere notata – e giudicata – è la capacità di comunicare. Il che comprende anche parlare correttamente. Un errore grammaticale lascia una brutta impressione e verrà ricordato sempre, fai attenzione a ciò che dici e cerca di arricchire il tuo vocabolario.

Infine, ciò che colpisce al primo incontro è la tua sicurezza, che viene percepita immediatamente, se c’è. E non riguarda solamente quello che dici ma anche come lo dici, e quindi sguardo, postura, contatto visivo: “Gesti nervosi, come mordersi le unghie o evitare lo sguardo altrui, possono dare l’impressione di ansia o disinteresse”. Cerca di valorizzare te stesso, gli altri percepiranno come tu ti senti.