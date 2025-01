Francesi pazzi degli italiani (a lavoro): sono disposti a pagarti più di 3500 euro I Se non ti sbrighi a presentare domanda, assumono il tuo vicino

I francesi sono pronti a sborsare 3500 euro al mese per gli italiani. Non perdere tempo se non vuoi che qualcun altro venga assunto al tuo posto.

In costante crescita le possibilità lavorative che gli italiani possono avere se indirizzano la loro ricerca di lavoro verso l’estero. Quello che contraddistingue il territorio oltre i confini del paese sono mercati molto dinamici ed estremamente remunerativi.

Ci sono paesi, come la Francia che stanno investendo ingenti somme di denaro per quello che riguarda il reclutamento dei lavoratori, da inserire all’interno di quelli che sono dei settori veramente strategici.

Molto più di un semplice contratto di lavoro da firmare, infatti quella che viene offerta è la possibilità di entrare all’interno di contesti lavorativi con condizioni contrattuali migliori di quelle italiane e stipendi molto elevati.

Il mercato del lavoro francese potrebbe quindi essere la vera possibilità di cambiare la propria vita. I cugini d’oltralpe sono pronti ad assumere italiani, per via delle loro competenze tecniche, ma anche per la creatività e la capacità di lavorare in squadra, ecco le possibilità da non perdere.

Perché i professionisti italiani sono così richiesti

In Francia si sta vivendo un periodo di forte sviluppo, soprattutto in alcuni settori quali: la tecnologia, l’ingegneria, la logistica e i servizi professionali. Un contesto questo, che avrebbe aperto a una serie di vantaggi per i lavoratori italiani che si trovano ad avere la possibilità di mostrare tutto il loro bagaglio di: formazione, esperienza e versatilità.

Le aziende francesi sono quindi in grado di riconoscere agli italiani, la loro capacità di portare con se, non solo le competenze tecniche, ma anche un approccio che si rivela essere spesso innovativo in ambito di problem solving. Un mix che li rende in grado di essere i candidati perfetti, che possono anche migliorare grazie a programmi specifici con corsi di formazione e la possibilità di ottenere un percorso di trasferimento semplificato.

L’azienda che ti sta cercando: ruoli e funzioni disponibili

Se sei alla ricerca della tua possibilità sul territorio francese, sappi che Alstom è in grado di offrirtene una veramente irripetibile. Leader mondiale per quello che riguarda il trasporto ferroviario, l’azienda in Francia ha una rete internazionale veramente molto nutrita ed è alla ricerca di nuovo personale da inserire in posizioni strategiche. Numerosi i ruoli per cui sono aperte le candidature, tra cui alcuni ruoli manageriali per cui sono previsti stipendi che partono da 37.000 euro lordi annui e possono superare i 42.000 euro per profili esperti.

Sono aperte le selezioni come: Documentation Manager, la cui base lavorativa è a Roma, Supporto Tecnico, a Bologna, Supply Chain Manager e Logistics Supervisor, le cui figure opereranno tra Roma, Bologna e Firenze.