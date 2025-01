Finalmente lo hanno ammesso: PIRAMIDI d’Egitto, ecco chi le ha costruite davvero e quando e perchè

In tanti si chiedono chi in passato sia stato colui che ha costruito le piramidi. Ecco tutta la verità.

Sharm el sheikh è una delle mete più ambite durante il periodo primaverile per via del clima mite. Tante sono le persone che si recano lì almeno una volta nella vita per andare ad ammirare le bellezze naturali come la barriera corallina e le spiagge sabbiose. Un vero e proprio angolo paradisiaco situato tra il deserto e la penisola del Sinai e il Mar Rosso.

Gli amanti della storia potrebbero cogliere l’occasione per andare a Il Cairo per poter vedere con i propri occhi le maestose piramidi. Per andare lì occorre impiegare circa 2 ore e mezza in volo o in alternativa c’è il bus in 7 ore. Qualcuno potrebbe rinunciare all’impresa, ma sarebbe un vero peccato perché le piramidi di Micerino, Cheope e Cheofren sono imperdibili.

Probabilmente sono state costruite tra il 2.550 e il 2.490 a.C. e quindi hanno più di 4.000 anni. Sono delle costruzioni a dir poco perfette perché nel corso del tempo sono riuscite a restare intatte, ragion per cui sono degne di tutto rispetto.

Le piramidi sono state costruite per custodire le tombe dei Faraoni e delle rispettive regine. Il tutto avveniva attraverso la tecnica della mummificazione e i corpi venivano sepolti con molti tesori per garantire una buona vita nell’aldilà, dato che si credeva che dopo la morte si sarebbe andati in un’altra la dimensione. Molti si chiedono chi sia stato o chi siano stati coloro che hanno dato all’umanità un simile patrimonio storico-culturale.

Le piramidi, patrimonio dell’umanità

Pare che a un certo punto i Faraoni avessero deciso di non fare costruire più le piramidi perché era una pratica eccessivamente costosa e complicata. Quella più antica si trova a Saqqara e fu opera di Imhotep, costruita a quattro gradoni e successivamente a sei.

Erano viste come uno strumento di resurrezione e di vita eterna per il Faraone, dunque erano costruite per onorare il sovrano defunto. Chi le ha costruite era letteralmente un genio con un’intelligenza fuori dal comune.

Ecco cosa c’è dietro la realizzazione di queste opere d’arte

Secondo quanto riportato sul sito passioneastronomia.it sembra che ci sia una spiegazione che riguarda anche la Via Lattea. In passato era considerata come una sorta di fiume che i defunti dovevano attraversare per raggiungere il mondo dell’aldilà. Per questo motivo le piramidi erano elevate al massimo per poter raggiungere il cielo.

È ben risaputo che gli egiziani furono grandi osservatori di stelle e si ispirarono alla costellazione di Orione per costruire alla perfezione. Essa era associata al Dio Osiride, ovvero il Dio dell’oltretomba. Coloro che le hanno costruite avevano in mente questo concetto.