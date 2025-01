Nuove tasse per tutti: dal 1° Gennaio batoste a partire dalla mezzanotte, specie per chi guida I Automobilisti furibondi

Non ci sono buone notizie per gli italiani perché dovranno pagare ulteriori tasse con l’arrivo del nuovo anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le feste sono passate e resta solo l’Epifania per poi tornare alla solita routine quotidiana. Con un brindisi è stato accolto il nuovo anno che ha portato purtroppo delle notizie non molto buone per una determinata categoria di persone.

Secondo quanto riportato sul sito derapate.allaguida.it pare che chi ha un’auto sarà costretto a pagare tre tasse che varieranno da una regione all’altra. Questo non farà altro che pesare ancora di più sull’economia domestica delle famiglie italiane.

Un duro colpo che purtroppo bisognerà incassare e prenderne atto. Chiara dimostrazione che le riforme del Codice della Strada sono sempre in agguato pronte a entrare in vigore.

A tal proposito il governo ha deciso di cambiare delle cose, dunque dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore delle tasse ulteriori da pagare a discapito degli automobilisti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo anno nuove spese per chi è in possesso di un’auto

Una delle modifiche introdotte riguarda le auto aziendali. Quelle a benzina o diesel passeranno dal 30% al 50% di tassazione. Le ibride ed elettriche per via della sostenibilità avranno una minore tassazione che oscilla tra il 20% e il 10%. Queste sono le percentuali di tassazione previste per il nuovo anno.

Ciò non farà altro che creare dei problemi a varie aziende, ma il tutto è stato pensato proprio per tutelare l’ambiente. Poi bisogna fare i conti con l’imposta, nota come ecotassa, finalizzata a ridurre ancora di più i livelli di inquinamento nell’aria. Ecco cosa prevede la legge in termini di costi.

Ecotassa, nuova tassa da pagare e non solo

Questa novità è stata introdotta per ridurre gli acquisti di auto con alti livelli di emissione e non solo. È calcolato sulla base a degli scaglioni di emissioni di CO2 stabilite dalla legge: tra i 161 e 175 g per km l’ecotassa ammonterà a 1.100 euro, tra 176 e 200 g a 2.000 euro e 250 g a 2.500 euro.

Infine all’appello non può mancare il bollo auto. Molte regioni hanno deciso di aiutare chi acquista veicoli elettrici o chi è in possesso di una storica garantendo l’esenzione del pagamento della tassa. Dato che il bollo auto non è altro che una cassa gestita su base regionale, il discorso non sarà lo stesso. Per questo motivo i cittadini sono invitati a documentarsi su quanto è stato cambiato in base al proprio luogo di residenza.