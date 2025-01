Multe auto a Capodanno: ma se me le fa un agente in borghese sono valide lo stesso? Ecco svelato il mistero, fai valere i tuoi diritti

Molti non sanno come stanno realmente le cose. Un agente in borghese può fare una multa, ma solo a una condizione. Ecco tutti i dettagli.

Il Codice della Strada viene appreso nel periodo in cui si frequenta la scuola guida e lo scopo è consentire la corretta circolazione alla guida di un veicolo.

Non tutti sanno che la prima legge fu emanata da Giulio Cesare, il quale voleva regolare il transito dei carri all’interno della Caput mundi.

Da allora tante cose sono cambiate proprio per stare a passo con i tempi. Chi non rispetta le leggi stradali va senza dubbio incontro a una sanzione amministrativa, nota anche come multa.

Si varia da un importo minimo a uno massimo in base alla gravità della violazione, al tipo di gesto fatto dal conducente di un veicolo e anche dalle sue condizioni economiche.

Secondo quanto riportato sul sito gazzetta.it pare che qualche multa potrebbe essere contestata per via di chi la fa. L’agente in borghese può essere contestato? Ecco come stanno le cose.

Un agente in borghese può fare una multa?

Qualche volta sarà capitato di vivere un’esperienza simile, ma chi non sa nulla su come dovrebbero avvenire determinate dinamiche non fa altro che portare a casa la sanzione amministrativa.

Metti il caso che ti trovi per strada al volante e prosegui senza aver prestato attenzione al semaforo rosso oppure superi un’automobile in tratti di strada pericolosi e con la striscia continua. In alcuni casi potresti non notare che il parcheggio è riservato ai disabili o che non hai il diritto di precedenza. A chi non è mai capitato di avere una distrazione? Fatto sta che non tutti hanno la sfortuna di essere beccati da un agente in borghese. In quel caso cosa succede? Andiamo a scoprirlo.

Una multa da dover pagare o cestinare? La risposta stupirà

Se l’agente in borghese appartiene alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza allora può fare la multa. Può intervenire qualora venga violato il Codice della Strada anche se non indossa la divisa. Tuttavia non è detto che debba per forza farlo, dato che al di fuori dell’orario di lavoro può anche sorvolare.

Per quanto riguarda la Polizia municipale locale il discorso è diverso. In tal caso si può fare una multa solo nell’orario di servizio e all’interno dei confini del territorio assegnato. In questo caso la Polizia locale non può agire in tutto il territorio nazionale. Di conseguenza se qualcuno in borghese vuole fare una multa e appartiene a questa categoria allora ci può essere una lamentela.