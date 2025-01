Altro che caro benzina, sbrigati a fare immediatamente il pieno, ancora poco tempo e potresti mangiarti le mani per non averlo fatto

Hai ancora poco tempo per fare il pieno di benzina, altrimenti dovrai fronteggiare il carico dei prezzi. Attenzione a fare in fretta.

Eccoci che sono in arrivo le festività natalizie e per milioni di italiani è il momento di programmare dei viaggi, degli spostamenti e delle vacanze. Sono molti coloro che proprio in questo week-end si metteranno al volante per raggiungere amici e parenti.

Le scuole chiuse e con qualcuno che può sfruttare le ferie arretrate, ecco che ci si può concedere una bellissima vacanza.

Quindi siamo certi che le strade e le autostrade saranno veramente molto affollate, ma questo vuol dire anche che ci sarà un aumento nel consumo di carburante. Come succede sempre, a ridosso di un periodo di questo genere, busserà alla porta anche un rincaro dei prezzi.

Insomma, in uno scenario di questo genere, sembra ovvio che è importante agire velocemente.

Prezzi della benzina ai minimi: un’occasione irripetibile

A dispetto di quello che era successo in estate, negli ultimi mesi il prezzo del carburante è sceso a livelli piuttosto bassi, se paragonati a quelli di pochi mesi fa. A fornire dati precisi ci pensa UNEM, ovvero l’Unione energie per la mobilità, che nel 2024 ha visto le famiglie italiane risparmiare circa 103 euro rispetto l’anno precedente, il tutto grazie alla riduzione dei prezzi sia della benzina che del diesel. Questo rende l’Italia un’eccezione nell’Europa intera, dove i prezzi continuano a salire.

Nonostante nei prossimi giorni si vedrà un aumento della domanda di carburante, i prezzi sembrano riuscire ancora a resistere. Ma le statistiche che vedono l’Italia essere ancora uno dei pochi paesi in cui l’aumento del consumo del carburante è ancora elevato, sono destinate a cambiare ben presto.

Rincari in vista: perché agire subito è fondamentale

I prezzi attuali della benzina sono piuttosto vantaggiosi, ma le previsioni per il futuro non sono proprio rosee come si spererebbe. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere un cambio di tendenza con un aumento dei costi. Complici le festività, ci sarà un aumento della domanda, mentre le tensioni geopolitiche e le fluttuazioni del mercato petrolifero internazionale potrebbero portare a un rialzo dei prezzi.

Alla luce degli aumento di gas ed energia elettrica, i carburanti potrebbero seguire le medesime orme e questo metterebbe in vista quelle che sono le inefficienze del mercato italiano. Il nostro paese è ancora estremamente dipendente dal petrolio e proprio il suo andamento potrebbe influire sul mercato. Quindi i prezzi convenienti del carburante potrebbero avere i giorni contati, meglio agire immediatamente e non procrastinare ulteriormente.