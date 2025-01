Sovra-addebito, ufficiale la nuova legge: ti salvi da pendenze enormi, ma corri anche un rischio pazzesco

Adesso è ufficiale la nuova legge sul sovra-indebitamento, ti salvi dalle pendenze, ma il rischio è veramente enorme.

Sono ormai migliaia le famiglie che vengono colpite da quello che è un problema non di poco conto, ovvero l’indebitamento. Una situazione che ogni anno sembra peggiorare, specchio di un’economia in grande difficoltà.

Le famiglie, ma anche i professionisti e i piccoli imprenditori, ogni anno devono contrastare inflazione, aumento dei costi, un guadagno ridotto sempre più all’osso e stipendi che non sembrano mai essere sufficienti. Ma di fronte alle difficoltà economiche, si potrebbe trovare sollievo grazie a disposizioni legislative introdotte sul sovra-indebitamento.

Una misura che sembra offrire una via d’uscita a coloro che si sentono oppressi dai debiti, come già fa il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza del 2022.

Ma nonostante sembra che sia una strada semplice da percorrere, le possibilità che vengono messe a disposizione dalla nuova normativa sembrano creare molte più insidie di quelle che si possano pensare.

Una legge che salva, ma non senza insidie

Come accennato in precedenza, la legge sul sovra-indebitamento, potrebbe salvare la situazione di moltissimi cittadini italiani, ma non senza creare un certo scompiglio. La chiamano legge “salva-suicidi” per via della sua capacità di prevenire quelle che sono le conseguenze estreme di difficoltà finanziarie che sembrano insormontabili. Con la sua introduzione, si è voluto pensare ai cittadini che hanno bisogno di ridurre e in alcuni casi cancellare i debiti contratti e quindi ripartire da zero.

Ma quello che si sottovaluta è che l’effettiva efficacia della procedura dipende da una valutazione realistica della propria situazione finanziaria, con un occhio di riguardo nei confronti dei professionisti a cui ci si vuole affidare. Infatti, l’iter messo a disposizione è piuttosto complesso e di sicuro un cittadino non può provvedervi in autonomia. Questo è forse il primo rischio, in quanto, affidarsi a persone a prima vista competenti, ma che invece, non lo sono, può portare a una serie di problematiche. Tutto ciò vuol dire anche che la procedura è costosa, considerando le parcelle dei professionisti.

Cosa prevede la nuova legge e i rischi legati alla sua applicazione

Nonostante tutto, la legge a cui ci si riferisce, sembra essere molto efficace, al fine di affrontare i debiti che si sono contratti. 3 le procedure a cui è possibile accedere: il piano del consumatore, per i semplici cittadini; l’accordo di composizione della crisi, destinato a i piccoli imprenditori e liberi professionisti e infine la liquidazione controllata, che permette di affrontare i debiti, tramite la vendita dei propri beni.

Una legge che a tutti gli effetti è una vera salvezza, ma che richiede l’intervento di personale che sia preparato a gestirne le difficoltà. Soluzioni troppo semplicistiche non sono efficaci e non fanno altro che peggiorare la situazione debitoria del soggetto.