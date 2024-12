Furti a Capodanno: usa precauzioni per la tua casa, se parti o vai ai night I Ora usano la chiave bulgara e ti fregano tutto

Quest’anno passa un Capodanno spensierato: non giocare alla roulette russa del furto sotto le feste, proteggiti così.

Se avete visto almeno una volta il film di Natale Mamma ho perso l’aereo, allora saprete che le feste natalizie sono il periodo ideale per escogitare dei furti in casa.

La sera del 24 dicembre, ad esempio, in genere le famiglie si riuniscono in una sola casa, lasciando le altre vuote.

Il giorno ancora più utilizzato per eventuali furti e irruzioni in casa è proprio quello di Capodanno.

I malintenzionati sono a conoscenza del fatto che la maggioranza delle persone passa la notte dell’ultimo dell’anno fuori casa. Che si trovi a una festa o che sia partita per qualche giorno, hanno campo libero. Ecco come evitare di ritrovarsi casa vuota: conoscere le strategie dei ladri per contrastarle.

Casa svaligiata: un rientro che nessuno vorrebbe mai affrontare, combatti la criminalità così

Proprio in questo periodo una operazione delle autorità di Roma ha portato al sequestro di una serie di strumenti utilizzati dai malintenzionati per penetrare nelle abitazioni dei malcapitati. Due attrezzi in particolare, che non corrispondono certamente al classico “piede di porco”, hanno attirato l’attenzione della polizia.

Si tratta di due particolari strumenti che presentano una notevole tecnologia. La banda di ladri di appartamento deve averli utilizzati di frequente e con grande sapienza per portare a segno i colpi nel quartiere Trionfale della Capitale. Ecco di quali si tratta – e come evitare che abbiano successo in casa vostra.

A Capodanno altro che botti: colpi a segno proprio nel tuo appartamento per via di questi attrezzi

La Polizia ha rintracciato la Chiave Bulgara e il Topolino Decoder nel covo dei ladri. Sembrano attrezzi che potrebbe utilizzare l’Ispettore Gadget, e invece sono reali e, purtroppo, funzionano a regola d’arte. Il Topolino decoder costa circa 450 euro e può essere utilizzato per aprire serrature con cilindri di sicurezza con chiave punzonata. La Chiave Bulgara, invece, costa circa 350 euro ed è pensata per l’apertura anche di serrature blindate a doppia bandiera.

Per proteggersi da questi prodigi tecnologici al servizio della criminalità è necessario compiere azioni preventive. Bisogna installare serrature di sicurezza di alta qualità, utilizzare un buon sistema di allarme, mantenere porte e finestre chiuse a chiave anche quando si è in casa e munirsi di un sistema di videosorveglianza. Quest’ultimo non può essere identificato come sistema di prevenzione, ma può essere fondamentale per riconoscere i colpevoli in caso di furto avvenuto.