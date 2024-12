Taxi, dehors e non solo: le novità del Ddl Concorrenza che gli italiani ancora non conoscono fino in fondo I Non farai salti di gioia

Novità nel Ddl Concorrenza, che si rinnova dopo 7 anni. Le riforme riguardano tantissimi ambiti del commercio, e non piaceranno a tutti.

Era dal 2017 che nessuno metteva mano al Ddl Concorrenza, che pure dovrebbe essere annuale. Ma adesso saranno tante le riforme da attuare.

Si tratta di un provvedimento che dovrebbe regolamentare il mercato facilitandolo, in modo da promuovere il commercio, i piccoli imprenditori nonché tutelare anche i consumatori.

Le leggi vengono promulgate dopo aver attentamente studiato appunto il mercato internazionale in modo da andare ad agire direttamente sulle problematiche. E rimuovere gli ostacoli all’iniziativa imprenditoriale, dando così una spinta al settore.

Per questo motivo dovrebbe essere annuale, ma di fatto non è stato rinnovato dal 2017, e le prime due leggi sono entrate in vigore nel 2022 e nel 2023. Da qualche giorno il Senato ha approvato le riforme che riguarderanno tantissimi ambiti. Vediamone alcuni.

Il Ddl Concorrenza è legge, tutte le novità

Le novità più interessanti potrebbero essere quelle circa le assicurazioni. Come riporta Ansa.it, per incentivare l’utilizzo della scatola nera, un dispositivo fornito dalla compagnia assicurativa che montato sull’auto ne registra i dati di guida, consentendo un risparmio. Ma di fatto legando l’automobilista ad un’unica compagnia poiché i dati non sono trasferibili. La riforma invece prevede la possibilità di poter disinstallare il dispositivo gratuitamente e ottenere i dati registrati.

Altro intervento riguarda le autostrade che vedranno nuove concessioni tramite gare d’appalto e non più mediante rinnovo automatico, dalla durata comunque non superiore a 15 anni. Un tema di cui si sta dibattendo molto negli ultimi mesi grazie anche ad alcuni programmi televisivi è quello dell’abusivismo nei taxi. Per contrastarlo – così come quello nel NCC, noleggio con conducente, saranno applicate gravi sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, compresa sospensione e revoca dal ruolo.

Le riforme nei vari settori

Due importanti interventi sui quali è bene soffermarci riguardano, riporta sempre il suddetto sito, “le offerte pubblicitarie indesiderate che arrivano via telefono anche a seguito di uno scambio di dati tra un operatore e l’altro”. Sarà l’Agcom a intervenire “prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza sul divieto di formulare offerte indesiderate”.

Infine, cosa di cui ci siamo accorti tutti, i “prodotti riproporzionati”, ovvero tutti quei prodotti che notiamo essere sensibilmente diminuiti nella loro confezione di origine – ad esempio i detersivi – dovranno essere ben evidenziati. Il consumatore deve essere messo al corrente che ciò che sta acquistando ha la stessa confezione ma un minor peso e spesso un prezzo maggiorato. Queste e tante altre le novità previste dal Ddl Concorrenza attive prossimamente.