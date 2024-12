Smartphone GRATIS a Natale: tutto vero, ecco la promozione ‘regalo’ I Scopri come averli, occasione unica

A Natale puoi avere lo smartphone che desideravi grazie a una promozione che te lo fa avere gratuitamente: ecco cosa devi sapere.

Se stai pensando ai regali di Natale ma soprattutto vorresti farti un dono, dopo un anno di impegni, questo è proprio il momento giusto. L’irrestistibile voglia di fare e ricevere doni, in questo periodo si fa sentire in maniera veramente prepotente e ci sarebbe una novità che sta facendo parlare tutti.

Si sta vociferando di una possibilità concreta per ottenere uno smartphone gratis o quasi, grazie a una straordinaria iniziativa, in grado di rendere il Natale ancora più speciale.

I regali tecnologici sono sempre i più graditi e spesso i più utili. Vogliamo paragonare uno smartphone a un paio di calzini natalizi? Semplice immaginare che la lotta è impari.

Per poter beneficiare dell’offerta, occorre però, conoscere le condizioni specifiche che vi danno accesso. Quindi vediamo nello specifico di cosa si tratta e come ottenere uno smartphone “quasi” gratis.

Come funziona l’offerta: chi può approfittarne?

Quello che in pochi si aspetterebbero è che dietro a questa incredibile iniziativa ci sarebbe una normativa specifica, la quale permetterebbe a coloro che soddisfano determinate condizioni, di ottenere dispositivi tecnologici a costi molto ridotti. Ovviamente, tra i dispositivi tech, quelli su cui si sono posate le maggiori attenzioni sono gli smartphone considerati strumenti indispensabili, non solo per la comunicazione, ma anche per accedere a specifici servizi.

La legge detta i parametri da rispettare per poter beneficiare dell’offerta. Non si tratta di una promozione commerciale o di un’iniziativa privata, ma di una vera e propria agevolazione accessibile solo a coloro che hanno le carte in regola per poterne beneficiare.

La Legge che ti fa avere uno smartphone gratis se ne hai veramente bisogno

Per tutti coloro che ne hanno veramente bisogno, la Legge 104 consente di ottenere smartphone completamente gratis o almeno fortemente scontati. Nel dettaglio, quello che si prevede è: un’IVA agevolata al 4%, per i dispositivi che facilitano la vita quotidiana delle persone con disabilità, detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, che dovranno essere dichiarate nella propria denuncia dei redditi, possibilità di acquisto per più di un dispositivo, se il loro utilizzo è giustificato da specifiche necessita.

Si può accedere a queste agevolazioni, presentando una certificazione medica che attesti i benefici che lo smartphone apporta alla persona disabile. La documentazione deve essere allegata al verbale di invalidità affinché si possa accedere agli sconti direttamente presso i rivenditori autorizzati.