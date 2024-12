Contatore gas, il trucchetto della rotella che ti fa risparmiare un botto I Stai al calduccio senza spennarti con la bolletta

Non serve chiamare tecnici che ti propongono soluzioni illegali: è un trucchetto di tutto rispetto che ti fa risparmiare.

Il riscaldamento globale è una realtà sin troppo tangibile, ma l’inverno è comunque, per fortuna, abbastanza freddo da imporci ad accendere i riscaldamenti.

Sebbene sia meno rigido e più breve, questo periodo necessita dell’aiuto della tecnologia per essere vissuto in tranquillità.

Plaid e cioccolata calda in genere non bastano: se abbiamo una casa molto grande dovremo utilizzare i termosifoni anche per diverse ore al giorno.

Basti pensare poi alle feste di Natale: se siamo noi ad ospitare i parenti per mangiate e giocate interminabili, dovremo necessariamente mantenere tutti al caldo. Eccovi, dunque, un trucchetto per evitare brutte sorprese in bolletta.

Basta girarla da questa parte e il gioco è fatto: basta prendere una abitudine virtuosa

I termosifoni sono ancora largamente utilizzati attraverso l’acqua scaldata a gas, pertanto la bolletta che rischia di arrivare a fine mese in inverno rischia di farci prendere un colpo. Infatti, nel corso del tempo, gli utenti hanno imparato a sfruttare al meglio il calore dei riscaldamenti, ad esempio evitando di tenere finestre aperte, cambiando l’aria solamente un’oretta la mattina, oppure spegnendoli durante la notte.

In realtà, c’è un altro trucco fondamentale che moltissimi non conoscono. Riguarda l’utilizzo dell’acqua calda, che contribuisce non poco ad alzare la bolletta. Nessuno vorrebbe lavarsi le mani con l’acqua fredda o in inverno, per non parlare di doccia o bidet. Ecco, però, in che modo è possibile contenere i consumi: si tratta di un solo gesto.

Risparmiare sull’acqua calda: nessuna doccia finlandese

L’acqua calda in inverno è una mano santa: la usiamo per lavarci, per riempire la borsa dell’acqua calda e per lavare i piatti. Sfortunatamente l’uso frequente dell’acqua calda può portare la bolletta a lievitare non poco in termini di costi.

Per contenere questa problematica basterà operare nel modo giusto. Quando laviamo le mani o utilizziamo l’acqua calda in qualunque modo sia necessario, basta poi regolare nuovamente il rubinetto. La manopola della regolazione tra acqua calda o fredda dovrà essere regolata interamente su “freddo” una volta aver chiuso il rubinetto. Questo gesto piccolo e semplice fa sì che la caldaia non si attivi in modo automatico quando il rubinetto viene poi riaperto. Il risparmio sul gas è stato conteggiato come del 10% annuo se si attua in modo costante questa accortezza.