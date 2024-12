Mangi pasta integrale tutti i giorni, ecco che cosa capita al tuo intestino I Ascolta attentamente il nutrizionista o te ne pentirai

È sempre più utilizzata negli ultimi anni, ma la pasta integrale può essere mangiata tutti i giorni? Cosa succede al tuo intestino se lo fai.

Si fa sempre più attenzione all’alimentazione, e si cerca di assumere cibo sano e nutriente, seguendo una dieta corretta ed equilibrata.

Questo significa mangiare di tutto, ma i nutrizionisti consigliano di sostituire le farine raffinate con quelle integrali, così come i cereali.

La pasta integrale ha sostituito egregiamente quella tradizionale in molte cucine. Ritenuta molto più salutare, dietetica e con migliori proprietà, alcuni la mangiano tutti i giorni.

Ma è corretto? Scopri cosa succede al tuo intestino se mangi pasta integrale tutti i giorni.

Pasta integrale tutti i giorni: gli effetti sull’intestino

La pasta integrale viene prodotta, a differenza di quella normale, a partire dai chicchi di grano interi, utilizzando quindi ogni loro parte con fibre, vitamine e minerali. Infatti la caratteristica più nota della pasta integrale – e di tutti gli alimenti preparati con farina integrale – è la maggiore presenza di fibre. Tra gli effetti più eclatanti delle fibre c’è il potere di regolare il transito intestinale, aiutando contro la stitichezza. Questo effetto particolare è dovuto alla crusca, che a contatto con l’acqua aumenta di volume aumentando quello delle feci e accelerandone il passaggio attraverso l’intestino, facilitandolo.

Inoltre le fibre riducono eventuale infiammazione intestinale introducendo batteri buoni che migliorano l’assorbimento dei nutrienti. Non da poco c’è anche l’indice glicemico più basso, che evita quindi pericolosi picchi di zucchero nel sangue. Questo la rende particolarmente adatta ai diabetici.

Cosa accade nel tuo corpo

Ma cosa succede all’intestino se mangiamo pasta integrale tutti i giorni? Esattamente ciò che abbiamo già spiegato. Il transito diventa regolare, quindi non diminuiscono episodi di diarrea o stitichezza, e anche la digestione migliorerà. Questo si rifletterà sull’umore e sul resto del benessere fisico, poiché ti sentirai pieno di energie e molto più sgonfio. Inoltre le fibre migliorando gli stati di infiammazione mantengono l’intestino pulito dalle tossine.

Insomma la pasta integrale è un alimento utilissimo, ma questo non vuol dire che non ha effetti collaterali. Consumarla troppo spesso, ovvero tutti i giorni, potrebbe causare alcune conseguenze indesiderate. La più visibile e fastidiosa è il gonfiore, dovuto alle fibre, e quindi all’aumento di gas nella pancia. Un eccesso di fibre poi potrebbe interferire con l’assorbimento di alcuni nutrienti importanti. come i sali minerali. Come sempre diciamo, è l’eccesso che non va bene. Alterna la pasta integrale a quella normale, in modo da beneficiare delle sue proprietà e non soffrire per gli effetti collaterali.