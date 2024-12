Truffa telefonica: da inizio Dicembre ti chiamano con questo prefisso, non rispondere MAI I Stanno provando a rubarti la 13esima

La truffa è sempre dietro l’angolo. In questi giorni potresti ricevere una chiamata sgradevole. Ecco cosa occorre fare per evitare il peggio.

I truffatori cercano sempre di escogitare un piano per arricchirsi sulle spalle delle persone che intendono raggirare. Se prima si proponevano mettendo la propria faccia adesso fanno ricorso a tutto ciò che riguarda il web e il dispositivo cellulare.

Per esempio molto frequente, sfortunatamente, è l’invio del sms phishing che consiste nell’indurre il malcapitato a cliccare su un link inserito all’interno del testo. La scusa è sempre la stessa: risolvere dei problemi inerenti alle proprie carte di credito. Se si segue alla lettera quanto riferito, allora sarà possibile rendere vulnerabili i dati personali.

Oppure si fanno delle chiamate spacciandosi per dei parenti che hanno dei problemi economici e, di conseguenza, chiedono un bonifico istantaneo per risolvere la faccenda. Chi riceve la chiamata, essendo colto alla sprovvista, non ha tempo di pensare e fa subito l’operazione.

A tal proposito a breve potresti ricevere una chiamata senza alcun preavviso da un numero sconosciuto. Prima di rispondere rifletti per evitare il peggio.

Nuova truffa telefonica in arrivo

Nella maggior parte dei casi le truffe vengono fatte da persone non italiane. Lo si può dedurre leggendo attentamente dei messaggi che arrivano sul cellulare e non presentano una grammatica corretta. Tuttavia d’ora in poi bisognerà dare conto anche ad altro.

Secondo quanto riportato sul sito ilgiornale.it pare che ci sia una nuova truffa telefonica. Il malcapitato inconsapevole del pericolo, non tiene a freno la curiosità e agisce proprio come vogliono i truffatori. Purtroppo vengono presi di mira soprattutto gli anziani perché cadono facilmente nella trappola. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Uno degli inganni telefonici più temuti

Si tratta del wangiri, ovvero uno degli inganni telefonici che consiste nel fare uno squillo e attendere che la vittima richiami. È una strategia che spinge a chiamare per timore che sia accaduto qualcosa a qualcuno. In questo modo il costo della chiamata sarà così elevato che i criminali intascheranno delle belle somme di denaro. C’è un modo per evitare tutto questo, ossia controllare i prefissi perché sono stranieri.

Si utilizza uno dei programmi specifici che permettono di falsificare l’origine di una chiamata e questo non permette di distinguere facilmente una comunicazione legittima da uno ingannevole. Questo può anche determinare l’attivazione di abbonamenti non richiesti. A tutto ciò si può rimediare ignorando le chiamate che arrivano da numeri con prefissi insoliti. Se diventano insistenti si può inserire quel numero nella black list della rubrica.