Se hai un’auto a gasolio non disperarti, non è ancora suonata la ‘campanella’: le cose stanno così in realtà

Hai un’auto a gasolio? Nonostante i pronostici sembra che tu non abbia alcun motivo per disperarti, ecco come stanno in realtà le cose.

Negli ultimi anni è salita la pressione su coloro che hanno scelto un’auto a gasolio. Sembra proprio che le moderne politiche ecologiche, nutrano l’intenzione di relegare i veicoli diesel in un angolo, rendendoli un ricordo del passato.

In realtà, la situazione è molto più complessa di quello che può sembrare e se sei tra i possessori di un’auto a gasolio non devi assolutamente preoccuparti.

Proprio di recente ci sarebbero stati degli sviluppi interessanti nel mondo automobilistico e per le care auto diesel ci sarebbe una nuova possibilità. Insomma, il diesel non può sparire e le innovazioni potrebbero offrire una nuova primavera a questa tipologia di motore.

Ovviamente buona parte degli sviluppi su cui si sta lavorando sono volti a rendere i motori a gasolio molto più efficienti e con un impatto ambientale di gran lunga minore.

Diesel e sostenibilità: un compromesso possibile?

Additato a più riprese dagli esperti, il diesel a oggi è considerato il motore più inquinante. Le dirette rivali delle vetture a gasolio sono quelle elettriche, moderne e super celebrate per la loro capacità di funzionare a emissione zero. Ovviamente, non è tutto oro quello che luccica e in molti trascurano l’impatto ambientale della produzione e dello smaltimento delle batterie.

A conoscere tale problematica sono le case automobilistiche che stanno lavorando per riuscire a dare nuova vita al diesel. Ci sono nuovi motori come quelli ibridi leggeri, i Mild Hybrid, che stanno dimostrando come sia possibile rendere il gasolio più efficiente e meno impattante. Si tratta di sistemi in grado di combinare un tradizionale motore diesel con una batteria molto più piccola. Il tutto con prestazioni veramente stupefacenti, basse emissioni e ottimi consumi, è possibile ottenere il 10% di risparmio sul carburante.

Il modello rivoluzionario che arriva dal futuro

Si chiama Isuzu D-Max Mild Hybrid ed è il pick-up che potrebbe far cambiare idea a molti. Un veicolo che offre un esempio concreto di come il diesel possa ancora battere gli avversari. L’Isuzu è equipaggiato con un motore turbodiesel da 2200 cc e un sistema Mild Hybrid, per un perfetto mix di potenza, efficienza e sostenibilità.

La casa automobilistica è nota per l’affidabilità dei suoi veicoli e ha deciso di lanciare un modello versatile, silenzioso e ad alte prestazioni. 161 sono i cavalli del D-Max che rispetta l’ambiente e garantisce anche un’esperienza di guida irripetibile. A rendere questo progetto un vero successo è il prezzo estremamente competitivo, per cui si parte da 16.000 euro.