Digitale terrestre, nuovi canali e tecniche segrete: non paghi nulla di nulla ed è tutto legale

Il digitale terrestre ha dei nuovi canali e delle nuove tecniche per il suo utilizzo. Ecco cosa bisogna sapere a riguardo, per un utilizzo soddisfacente.

Se ormai sei stanco dei soliti canali è il momento di scoprire il potenziale nascosto del digitale terrestre. Oggi la programmazione di è veramente molto ricca di contenuti che vanno dai cartoni animati, al grande cinema, fino ai documentari, talk show e sport.

Ma sai qual è la parte migliore di tutto questo? Che si ha accesso ai contenuti in maniera completamente gratuita e legale.

Quello che forse non sai è che le regole del Digitale terrestre stanno cambiando e finalmente si potranno avere nuovi canali per avere un’esperienza ancora migliore.

Un’offerta televisiva che si rivela essere pensata su misura per i tuoi interessi. Ecco allora cosa devi assolutamente sapere per poter godere a pieno delle novità previste.

Nuovi canali e contenuti per tutti i gusti

Il pubblico televisivo è estremamente variegato e questo ha aperto la strada alla necessità di una vera e propria rivoluzione nel modo di guardare la TV. Adesso è possibile finalmente, avere accesso a centinaia di canali gratuiti e contenuti che sono disponibili 24 ore su 24. Poco importa se i tuoi interessi ricadano sulla cucina, il fitness o i film d’azione, trovare quello che maggiormente si adatta a te e che catturerà la tua attenzione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AGCOM sono a lavoro in maniera costante per riuscire a migliorare il sistema, aggiungendo canali nuovi e ottimizzando la qualità del segnale. Proprio di recente sono stati veramente significativi gli aggiornamenti che sono stati introdotti e che quindi rendono la TV digitale molto più ricca e intuitiva. Questo significa che non solo potrai avrai accesso a un numero crescente di contenuti, ma anche approfittare di un’esperienza visiva che si rivela essere sempre più appassionante grazie alle nuove risoluzioni in HD e 4K.

La tecnica segreta: adesso la tua esperienza sarà completamente diversa

Ma arriviamo al trucco che pochi conoscono. C’è la possibilità di andare a personalizzare la numerazione dei canali sul tuo digitale terrestre. In genere la numerazione automatica può sembrare confusa o comunque non rispondere a quelle che sono le preferenze dell’utente, ma bastano pochi minuti per riuscire ad adeguare la Tv alle proprie esigenze.

Per poter procedere alla numerazione, devi premere il tasto menù, quindi Impostazioni avanzate e seleziona la sezione Canali. Quindi adesso puoi scegliere tra Sintonizzazione automatica o Ricerca manuale. Potrai selezionare l’opzione manuale e spostare i canali come meglio credi. Clicca su su Gestione canali, scegli quello da spostare, e assegnagli un numero personalizzato. Un accorgimento che ti permetterà di avere accesso a 999 contenuti gratuiti.