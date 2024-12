Bonus extra sul tuo stipendio a fine mese: entro i primi di Dicembre fino a 200 euro in più, inattesi, sul tuo conto, ecco perchè

Se fai questo lavoro, allora puoi aspettarti questa somma in più nel prossimo stipendio, inizia a fare i regali di Natale.

Molti Contratti Collettivi Nazionali non sono conosciuti a menadito dagli stessi lavoratori, ma quando si parla di soldi in più a fine mese, in genere ci si interessa sempre.

La situazione salari in Italia, infatti, non è delle migliori.

I nostri stipendio sono davvero bassi rispetto a quelli dell’Europa.

Mentre in altri paesi hanno inserito il famoso salario minimo, non sembra sia in programma qualcosa di simile in Italia. Intanto, però, possiamo gestire di queste centinaia di euro inaspettate in arrivo prossimamente.

Cento o duecento euro in più in busta paga: ecco perché e soprattutto a quanti spettano

Il motivo di questa piccola maggiorazione è da ricercare in nuovi accordi portati avanti da Sindacati e Stato. Bisogna inoltre ricordare che novembre costituisce un mese già fortunato per i salati, visto che molti CCNL prevedono un trattamento economico maggiorato. Si tratta della Giorno dell’Unità nazionale che cade il 4 novembre. Sappiamo tutti che non è una festività, infatti è considerata come un normale giorno feriale, però la giornata di paga è retribuita in modo diverso: quasi tutti i lavoratori hanno diritto a una giornata in più di retribuzione.

A sommarsi a questa giornata in più retribuita, ci sono alcune maggiorazioni Una tantum previste per alcune categorie. Negli ultimi mesi molti CCNL hanno visto dei rinnovi attraverso la firma di accordi con alcune novità. Al momento è ancora in corso l’erogazione di molte voci stipendiali nuove di zecca all’interno del cedolino paga. Ecco quali sono i lavoratori interessati da questa – gradita – novità.

Tre categorie inizieranno il nuovo anno col piede giusto: terranno da parte i soldi di Novembre

La prima categoria che è necessario citare è quella dei lavoratori portuali. Grazie al nuovo accordo CCNL Portuali dell’8 ottobre 2024, il nuovo cedolino prevede la presenza di una quota una tantum che è ripartita in tre tranches: la prima sarà proprio a novembre, costituita da 150 euro di quota retributiva più 50 di welfare. L’importo totale della quota spettante è di 600 euro.

Per i lavoratori con CCNL Misericordie d’Italia e Terzo settore è prevista l’erogazione degli arretrati secondo un preciso ordine: la tabella in merito potete trovarla come riportata dal sito tuttolavoro24.it. Altra categoria fortunata è quella dei dipendenti delle Scuole private sottoscritto da Aninsei/Assoscuola: anche in questo caso l’accordo prevede l’erogazione di una somma Una tantum che è pensata per coprire il periodo di tempo tra la scadenza del Ccnl che risale allo scorso anno (31/12/2023) e la sottoscrizione del rinnovo. I lavoratori in questo settore riceveranno 100 euro che si andranno ad aggiungere alla retribuzione relativa al mese di Novembre 2024.