Tredicesima da nababbi quest’anno se fai parte di questa categoria di lavoratori: controlla subito, ti godi un Natale da vip

Passa il Natale meglio di Scrooge se sei tra questi lavoratori: nessun avanzo da mangiare, puoi assumere un cuoco per le feste.

Si prospetta un Natale più festoso che mai per alcuni lavoratori. Giunge un aumento direttamente in busta paga: preparati ai regali da Burberry e Prada, niente più ordini su Shein.

Lo spirito delle feste si è perso da tempo, tanto vale bearsi della tredicesima.

Si tratta di una mensilità che spetta ai lavoratori dipendenti.

L’importo della stessa è valutato in base al tipo di contratto in essere con il proprio datore di lavoro. Quest’anno uno dei contratti CCNL subirà un consistente aumento: ecco quanto prenderai se fai questo lavoro.

Categorie fortunate e categorie…meno: se fai questo per vivere avrai una tredicesima pazzesca

A subire una fortuita rivalutazione è proprio la tredicesima della categoria di lavoratori metalmeccanici. Questa categoria di dipendenti ha beneficiato di alcuni aumenti retributivi già a partire dal giugno di quest’anno. Tali aumenti sono derivati prima dalla clausola di garanzia che a sua volta ha agito sull’adeguamento dell’indice IPCA.

Quest’ultimo altro non è che acronimo di Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato. L’adeguamento di quest’anno per i metalmeccanici ha dovuto allinearsi al 6,9%. Si tratta di un parametro che ha portato a un aumento retributivo, il quale, a sua volta, va a impattare direttamente sull’importo della tredicesima mensilità.

Cena di Natale a base di ostriche e champagne per chi riceve questa tredicesima

Grazie agli incrementi di cui abbiamo parlato, quest’anno la tredicesima dei Metalmeccanici sarà calcolata sugli importi maggiorati. Come sappiamo, la retribuzione, e di conseguenza l’importo maggiorato, dipende dal livello di contratto CCNL in cui si viene inquadrati. Per chi ha lavorato per l’intero anno presso l’Azienda, la tredicesima sarà equivalente alla retribuzione lorda mensile, incluse le maggiorazioni di cui i metalmeccanici hanno potuto beneficiare.

Tenendo conto che le retribuzioni sono aumentate in media di aumentate in media di 137,52 euro al livello C, ad esempio, è possibile calcolare che al livello C3 questa abbia raggiunto l’importo di 2.130,56 euro lordi. La tredicesima relativa a questo livello sarà, pertanto, equivalente a questa cifra, con le solite riduzioni previste per le trattenute. Si tratta di un importo comunque notevole, grazie al quale potrete permettervi dei regali dignitosi e magari anche qualche giorno fuori città, lontano dal caos familiare. Preparati a una fuga in baita ad alta quota, cioccolata calda e caminetto acceso.