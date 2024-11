Temu non ti temo: Amazon apre la piattaforma rivale coi prezzi low cost, mai sopra questo prezzo, pagherai cifre bassissime

Altro che Temu, anche Amazon sbarca sul commercio a basso costo, presente un limite di prezzo che non puoi sforare, ideale per i pensierini.

Anche Amazon ha deciso di cavalcare l’onda dei prodotti a basso costo grazie al lancio di una nuova piattaforma. Se siete su Temu, questo è il momento perfetto per cercare una alternativa.

Infatti Temu ha molti punti vantaggiosi.

Allo stesso tempo, però, alcuni utenti lamentano una bassa affidabilità.

Il colosso dell’e-commerce Amazon, dunque, non si è certo lasciato scappare questa opportunità e starebbe lavorando al lancio di una piattaforma con caratteristiche simili a quelle che presenta Temu.

Amazon, il lancio della piattaforma, tutti i vantaggi – e le perplessità

A parlare del grande successo di alcune piattaforme che offrono prodotti a prezzi stracciati c’è Sucharita Kodali, analista retail di Forrester, che ha affermato: “Temu e Shein hanno subito contraccolpi sia per aver sfruttato scappatoie nelle importazioni che per essere dispendiosi e irresponsabili dal punto di vista ambientale”.

In effetti gli acquisti presso queste piattaforme calano in modo proporzionale rispetto alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale. La produzione di oggetti, infatti, e il loro facile ricambio, altro non fanno che andare a pesare sempre di più sulle risorse già scarse del pianeta. Litri d’acqua e quantità incommensurabili di energia vengono impiegate per la produzione di quell’anellino a 1 centesimo che giungono dall’altra parte del mondo. A intervenire sull’iniziativa di Amazon, invece, il vicepresidente partener dei servizi dell’Azienda Dharmesh Mehta: “[…] continuiamo a esplorare modi per collaborare con i nostri partner di vendita affinché possano offrire prodotti a prezzi ultra-bassi”. Ecco, dunque, la proposta di Amazon.

Amazon: una piattaforma a prezzi ribassati farà capolino sul mercato

Si chiamerà Haul e molti sono gli utenti che la stanno già aspettando per approfittare dei prezzi. Infatti, la maggioranza degli articoli avranno un prezzo non superiore ai 10 dollari. Inoltre, la spedizione sarà gratuita a partire già dai 25 dollari di spesa complessiva. Il vantaggio offerto da Haul rispetto a piattaforme come Shein o Temu consisterà nella garanzia dell’Azienda Amazon, che ha ormai guadagnato la fiducia dei consumatori.

Nonostante ciò, Sucharita Kudali ha espresso alcune perplessità sulla piattaforma Haul. Secondo l’analista, infatti, i prodotti dovranno raggiungere una certa qualità e le spedizioni dovranno avere tempi brevi, altrimenti Haul rischia di avere una vita assai breve. Non resta che attendere il lancio della piattaforma per verificare in prima persona le sue caratteristiche.