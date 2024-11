Soldi subito sul conto: approvata la RIFORMA, ora a banca ti anticipa lo stipendio, mese per mese I Ecco cosa devi fare per riempirti le tasche

La riforma è stata finalmente approvata, adesso puoi avere i soldi sul conto subito, grazie alla banca che ti anticipa lo stipendio.

Le banche, negli ultimi anni, sono state in grado di affrontare cambiamenti che potremmo definire radicali. Lo sviluppo tecnologico ha fatto in modo che cambiasse il modo in cui i correntisti utilizzano il proprio rapporto bancario.

La stessa organizzazione degli enti è mutata e non sempre il processo è stato semplice, o lineare. Proprio per questo motivo il web e la stampa si sono soffermati molto sulle banche e sui conti correnti.

La vecchia banca è definitivamente tramontata, per lasciare spazio a un nuovo tipo di gestione, che dovrebbe semplificare la quotidianità dei correntisti. Un processo che ha fatto in modo che gli stessi cittadini utilizzassero i propri rapporti bancari in maniera totalmente diversa dal passato.

Questa volta, il cambiamento potrebbe permettere a tutti di vivere la quotidianità in maniera più serena, con la possibilità di avere una maggiore disponibilità di denaro, in tempi brevi.

Puoi avere il tuo stipendio in anticipo

Con la crisi economica, arrivare alla data in cui lo stipendio viene accreditato sul proprio conto corrente, sta diventando sempre più difficile. Non è certo una novità che moltissimi lavoratori, faticano a far quadrare i conti. Questo succede perchè, con l’aumento continuo dei prezzi, gli stipendi hanno perso il loro potere d’acquisto. Senza considerare che ogni famiglia si può trovare nell’esigenza di dover affrontare una spesa improvvisa, per cui si ha bisogno di liquidità.

La soluzione potrebbe essere quella di chiedere un anticipo sullo stipendio, al proprio datore di lavoro. Semplice immaginare che non sempre la richiesta viene effettivamente accolta. Allora quale migliore notizia poteva arrivare ai dipendenti, se non quella di avere finalmente la possibilità di chiedere un anticipo dello stipendio, direttamente alla banca?

Quando si può chiedere l’anticipo e cosa sapere

A concedere la possibilità di richiedere l’anticipo dello stipendio è Isybank, ovvero la banca digitale di Intesa SanPaolo, che negli ultimi mesi sta letteralmente spopolando per via della sua semplicità di gestione del conto corrente. Le operazioni possono essere svolte direttamente online, senza doversi recare in filiare. Attraverso la propria app è possibile, oltre allo svolgimento di tutte le operazioni, chiedere l’anticipo dello stipendio, da 3 a 15 giorni prima, dell’accredito dello stesso. L’importo richiesto viene erogato in maniera istantanea, pagando solo una commissione.

Sarà la banca a stabilire il tetto massimo dell’importo che è possibile richiedere. Ma per poter procedere con questa operazione occorre, innanzitutto avere un contratto a tempo indeterminato, in secondo luogo, aver aperto il conto corrente di riferimento, almeno 30 giorni prima della richiesta.