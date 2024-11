Banconote addio, è ufficiale, queste spariscono e non avranno più valore, sbrigati a liberartene o saranno carta straccia

Non ci crederai, ma alcune banconote non potranno essere più utilizzate per fare acquisti. Perderanno il loro valore. Ecco cosa bisogna fare prima che sia troppo tardi.

Oggigiorno le persone preferiscono pagare utilizzando la carta di credito piuttosto che le banconote. In questo modo è possibile effettuare delle transazioni di denaro in modo sicuro e veloce. Basta pensare al pagamento contactless, un sistema che permette di effettuare acquisti utilizzando carte di credito e anche dispositivi cellulari mediante tecnologie RFID e/o NFC.

Tuttavia tanti sono coloro che non rinunciano alle banconote. Dal 1° gennaio 2002 in ben 12 Paesi dell’Unione Europea, compreso l’Italia, c’è stato il passaggio all’euro che ha sostituito la vecchia lira. Un duro colpo per gli italiani, però con il passare del tempo si sono abituati alla nuova realtà.

Non tutti sanno che il termine “euro” fu scelto dal Consiglio Europeo di Madrid nel 1995 per poi essere introdotto il 1° gennaio 1999. Ci sono monete da 1, 2, 5, 10, 20, 50 centesimi e da 1 e 2 euro. Le banconote, invece, sono sette da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro.

20 dei 27 stati membri dell’Unione Europea hanno aderito a questa moneta, dunque fanno parte della cosiddetta Eurozona. Quelli che non l’hanno ancora adottato sono la Polonia, Svezia, Danimarca, Romania, Repubblica Ceca, Bulgaria e Ungheria. Per questo motivo non andranno incontro a determinati problemi.

La notizia è ufficiale, a breve tutto diventerà realtà

Secondo quanto riportato sul sito flpbac.it sembra che d’ora in poi dovrai fare a meno di alcune monete e di alcune banconote perché non avranno più valore. Per questo motivo devi sbrigarti nel fare degli acquisti prima che non vengano più accettate.

Già dal 2012 era nell’aria questo provvedimento e solo il 4 maggio 2016 la Banca Centrale Europea decise di sospendere la produzione di una banconota specifica. Non a caso l’emissione fu interrotta nel 2019 da tutte le banche centrali (in un secondo momento anche la Deutsche Bundesbank). Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco cosa ha spinto a prendere dei provvedimenti

La prima banconota che non avrà più valore e quella da 500 euro e a seguire quella da 200 euro. Tuttavia puoi stare tranquillo perché gradualmente saranno ritirate fino alla completa sospensione. Probabilmente la scelta è dipesa dal fatto che non sono mai state utilizzate come le altre, anche perché determinate somme si preferisce averle direttamente sul conto corrente.

A seguire anche altre banconote verranno eliminate e alcune monete cambieranno. Ovviamente tutto ciò che è ancora in circolazione non perderà per il momento valore. Si potranno utilizzare, ma con la certezza che un giorno saranno solo un lontano ricordo.