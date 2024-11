Pesticidi a tavola e nel frigo: è allarme in tutta Italia, salute degli italiani a rischio I Non basta lavare solo la frutta, l’esperto ti dice come salvarti

Presenti anche dove non ti aspetti, i pesticidi sono un vero allarme. La nostra salute corre gravi rischi, e l’acqua spesso non basta.

È vero allarme pesticidi. Utilizzati largamente nelle colture destinate all’alimentazione per proteggerle da malattie e parassiti, iniziano a diventare pericolosi.

Sono presenti quasi ovunque, in diverse misure, e anche se vengono controllati, l’assunzione in contemporanea di più prodotti trattati mette a repentaglio la nostra salute.

Si trovano su frutta e verdura, per questo motivo è bene lavare sempre tutto ciò che arriva sulla nostra tavola.

Ma questo può bastare davvero? Scopri se lavare quello che mangi elimina i pesticidi e lo rende sicuro.

Pesticidi ovunque: come eliminarli

Secondo ilsalvagente.it “In una scala di alimenti con maggiore quantità di pesticidi rientrano le pesche, i peperoni, le mele, il sedano, gli spinaci, i cavoli, i cetrioli, i piselli, le patate, le fave, i fagioli, l’uva, i mirtilli, le fragole”. Ma ci sono anche altri alimenti che ne contengono in misura minore come “il mais, gli asparagi, la cipolla, le melanzane, il cavolfiore, i funghi, l’avocado, l’ananas, il mango, il kiwi, il melone, il pompelmo e il cocomero”. Alcuni sono insospettabili.

La cosa migliore da fare prima di consumare frutta e verdura quindi sarebbe quella di sbucciarla. Ovviamente non sempre è possibile, soprattutto se parliamo di verdura. In questo caso, come proteggerci?

I metodi più efficaci

C’è da dire che la verdura quando viene bollita perde una consistenze dose dei pesticidi contenuti. Ma bisogna agire preventivamente. Lavare accuratamente le verdure è già un buon inizio. Per esempio puoi lasciarle in ammollo una quindicina di minuti almeno in una ciotola con acqua, un cucchiaio di sale e uno di aceto. Dopodiché lavala foglia a foglia sotto l’acqua corrente tiepida. In alternativa puoi usare solo il sale, che è molto utile contro i pesticidi. Sciogli un cucchiaio di sale in un litro d’acqua e immergi la verdura – ma anche la frutta – per almeno 10 minuti. Anche in questo caso termina con un lavaggio sotto l’acqua corrente tiepida.

Infine il bicarbonato di sodio, alleato irrinunciabile e insostituibile in diverse faccende domestiche, è utile anche per rimuovere i pesticidi. Prepara una soluzione con un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro di acqua e lascia in ammollo verdura o frutta per 15 minuti circa. Trascorso il tempo risciacqua sotto l’acqua corrente. In ogni caso ricorda che non tutti i pesticidi possono essere eliminati, e una minima parte sarà sempre ingerita, pertanto cerca di variare il più possibile la tua alimentazione.