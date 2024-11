Invasione di scarafaggi nelle case: perché sta succedendo e, soprattutto, come eliminarli una volta per tutte

Scarafaggi in casa, gli inquilini più detestabili di sempre: finalmente una soluzione definitiva per trovarli e liberarsene per sempre.

Sono molte le persone che vivono con la paura degli insetti, dettata anche dal fatto che, fortunatamente, gli ambienti popolati dall’essere umano non ne sono pieni come in passato.

Abbiamo perso l’abitudine al contatto con la natura, e ora vogliamo liberarci di eventuali presenze in casa.

Tra gli insetti più fastidiosi ci sono proprio le blatte.

Ecco come rintracciarle e liberarsene una volta per tutto: non serve schiacciarne una per una, esiste una strategia ben precisa che salva anche le suole delle vostre scarpe – e la vostra sanità mentale.

Nemici insetti: saperli riconoscere per eliminarli del tutto

L’ordine degli insetti a cui appartengono le blatte si divide a sua volta in sei famiglie, ovvero: Blaberidae, Blattellidae, Blattidae, Cryptocercidae, Polyphagidae e Nocticolidae. Le tipologie di questi insetti maggiormente diffuse nel nostro Paese sono la blatta orientalis, anche detto scarafaggio comune, la blatta germanica o blatta grigia, la periplaneta americana, o blatta rossa o americana e, infine, la lupella longipalpa piccola blatta detta anche “dei mobili” visto i posti in cui si rifugia.

Grazie alle numerose informazioni che ci fornisce la scienza, siamo in grado di rintracciare nella nostra casa i punti dove è probabile che vi sia un nido di blatte. Infatti, queste, tendono a nidificare in ambienti caldi e umidi, seppure si adattino facilmente a varie circostanze. In particolare è bene cercare il nido nei pressi di fonti di acqua e cibo.

Blatte: tutti i rimedi per estirparle quando diventano un problema

Le blatte e gli scarafaggi, purtroppo, non sono solo insetti fastidiosi. Possono anche provocare seri danni alla salute degli esseri umani. Pertanto se vi rendere conto che potreste avere una infestazione di questo insetto in casa, allora è bene correre ai ripari. I segnali possono essere diversi: dalla vista degli insetti, blatte vive o morte, frequenti, al ritrovamento delle uova.

Se la situazione è ancora contenuta potete ricorrere a trappole per le blatte che si trovano in qualunque negozio, oppure a insetticidi. Al contrario di quanto si possa pensare, schiacciarne qualcuna non è una buona mossa: come metodo di protezione, la colonia a quel punto tende a riprodursi con maggiore velocità per ottenere dei rimpiazzi. Se la situazione non è più gestibile, si raccomanda di rivolgersi a professionisti che svolgeranno una attività di completa disinfestazione.