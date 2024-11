Soldi in arrivo sul tuo conto: Meloni conferma, aiuto alle famiglie, 400 euro in più per figlio a carico

Il Governo ha inoltrato un altro bonus che permetterà alle famiglie di condurre una vita da dignitosa. Anche in questo caso bisogna rispettare un requisito. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Lo Stato ha pensato a tutte le categorie dei cittadini italiani e ha proposto dei supporti economici per aiutare ad affrontare questo momento delicato da un punto di vista economico. Tra questi ci sono i Bonus famiglia e quello che sta dando un grande sostegno è l’Assegno unico e universale

A partire da marzo 2023 coloro che ricevono questo assegno non devono rinnovare la domanda, dal momento che l’INPS se ne occuperà. Tuttavia occorre sempre presentare l’ISEE, uno dei tanti requisiti richiesti per poter usufruire di tanti bonus. Se si è sprovvisti di questo documento, allora l’INPS erogherà solo l’importo minimo previsto.

L’importo minimo varia tra i 54,05 euro e i 189,20 euro al mese per ogni figlio minorenne a carico. Per quanto riguarda i figli che hanno un’età compresa tra i 18 e 21 anni ci sarà un importo di 27 euro fino ad arrivare a un massimo di 91,90 euro al mese. La circolare INPS n° 41 del 7 Aprile 2023 regola la valutazione degli importi da inoltrare, dunque si può consultare qualora si volesse fare richiesta.

Il discorso cambia se una famiglia ha determinate caratteristiche che non possono passare assolutamente inosservate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lo Stato aiuta le famiglie con figli a carico

All’interno del bonus famiglia sono inclusi Bonus animali domestici, Bonus psicologico, Bonus bollette telefoniche, Bonus bollette per disagio fisico, Bonus asilo nido, Bonus libri, Carta cultura e carta merito, Carta dedicata a te, Mutuo agevolato, Supporto formazione e lavoro e tanti altri ancora. Come puoi notare la lista è immensa.

Ciò dimostra che davvero tutti possono godere di un supporto economico, ma a patto che ci sia il pieno rispetto dei requisiti. Per quanto riguarda le famiglie con una prole numerosa, ovviamente ci sono delle agevolazioni ulteriori.

Ecco le agevolazioni economiche ulteriori

L’Assegno di inclusione, per esempio, garantisce 780 euro al mese e l’ISEE non deve essere superiore ai 9.360 euro annui. In tanti si chiedono che tipo di agevolazione c’è per le famiglie che hanno a carico un figlio disabile. In questo caso il contributo INPS ha previsto un’erogazione con un importo di 400 euro.

Andando nello specifico, sul sito osservatorioamianto.it c’è scritto che toccano 1.220 euro per il figlio disabile di età inferiore a 3 anni, 950 euro se ha un’età superiore a 3 anni. S eni una famiglia ci sono più i tre figli a carico gli importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio. Per il figlio con disabilità, riconosciuta secondo la legge 104/1992 si ha diritto ulteriore di 400 euro.