Patente auto addio, da pochi giorni è ufficiale: non ti serve più e non ti verrà chiesta al controllo

Una notizia che stravolge gli automobilisti, a breve dovrebbe esserci l’ufficialità. Non ci sarà più bisogno della patente.

La patente è il documento più importante che l’automobilista possiede, l’unico in grado di certificare che si è in grado di mettersi al volante. In Italia la normativa a riguardo, prevede che si possa conseguire l’idoneità alla guida a partire dai 18 anni.

Spesso sono state avanzate proposte per modificare tale normativa, ma ad oggi, nessuna nuova regola sembra essere adatta alle nostre strade.

Quindi quello che attualmente è previsto è il limite minimo posto a 18 anni, per quello che riguarda il conseguimento della patente, ma non vi sono limiti di età entro i quali potersi sottoporre all’esame, ovvero, procedere con il rinnovo.

Fino ad oggi gli automobilisti erano obbligati a portare sempre con se, nel momento in cui si mettevano alla guida, la proprio patente, ma le regole stanno cambiando.

Le regole del Codice della Strada stanno cambiando

Negli ultimi mesi c’è stato un lungo lavoro sulle regole del Codice della Strada e su quello che è previsto al suo interno. Modifiche che sembrano essere indispensabili, per rendere le strade molto più sicure. Gli automobilisti stanno imparando a fare i conti con sanzioni molto più severe e con un numero maggiore di controlli. Ma dovranno anche imparare a gestire la loro documentazione, in maniera diversa nel momento in cui vengono fermati al posto di blocco.

Il classico “patente e libretto” a cui in precedenza si era abituati, sembra essere ormai un vecchio ricordo. La tecnologia ha giocato a favore delle forze dell’ordine che possono controllare gli automobilisti in maniera molto più semplice, a volte anche senza fermare la vettura. Ecco allora cosa cambia anche in termini di patente.

Nuova patente, ecco le novità

Dal 23 ottobre parte l’IT Wallet, un innovativo portafoglio digitale che buona parte degli italiani potranno utilizzare, evitando di portare con se un gran numero di documenti, compresa la patente di guida. Se fino ad oggi era obbligatorio avere con se il formato originale della patente, da questo momento in poi, non averlo non sarà più causa di una sanzione. Attualmente l’IT Wallet è una sperimentazione che potrà essere utilizzata solo da 50 mila cittadini, ma ben presto sarà accessibile a tutti. La data in cui questo sarà possibile è il 4 dicembre.

Tramite l’App IO, si potrà portare con se, in formato digitale, la patente, insieme alla tessera sanitaria e alla carta europea della disabilità. Questo è il primo passo verso il sistema dell’European Digital Identity Wallet, identità digitale valida su tutto il territorio europeo. Per caricare i documenti è sufficiente accedere a IO con SPID o CIE, ovvero, la propria identità digitale e quindi cliccare sulla sezione “portafoglio” e quindi “Aggiungi al portafoglio”, un gioco da ragazzi.