Monopattini, ufficiale, sono VIETATI I Scatta la legge, non potranno circolare più, è finita sul serio

Dovremo dire addio ai monopattini. Saranno vietati definitivamente per via della nuova legge che è stata confermata. La stretta è definitiva.

I monopattini sono stati in grado di rivoluzionare la viabilità cittadina. Complici anche i bonus che lo Stato italiano, qualche anno fa, aveva messo a disposizione dei cittadini, essi hanno avuto un importante diffusione.

Quindi i monopattini hanno costruito uno loro storia, hanno vissuto un cambiamento notevole. Inizialmente erano dei semplici giochi per bambini, poi con il passare del tempo sono diventati l’esempio della viabilità green, proprio quello di cui le città hanno bisogno.

Attualmente sono veramente molti coloro che li utilizzano in maniera quotidiana, anche semplicemente per andare a lavoro, o nel caso dei più giovani, per andare a scuola. Nonostante i monopattini siano stati in grado di raccogliere l’apprezzamento di un gran numero di persone, non sono state poche le sorti a riguardo.

Proprio dai pareri contrastanti a riguardo, è nata l’esigenza di dover creare delle specifiche regolamentazioni.

Una storia recente, ma richiedeva un intervento mirato

La vera esplosione dei monopattini elettrici è avvenuta nel 2020, quando nel pieno della Pandemia Covid, essi erano diventati uno dei modi migliori per non dover rimanere chiusi in casa. Ovviamente, come accennato anche in precedenza, buona parte del lavoro l’hanno fatto gli incentivi statali, che ad oggi non ci sono più, anche se, occorre sottolineare come, i prezzi si sono abbassati notevolmente. Ma se il costo non è più proibitivo, a rendere difficile la vendita di monopattini, ci pensa quella che viene definita come una vera e propria crociata nei loro confronti.

I monopattini elettrici sono pericolosi e a sottolinearlo ci hanno pensato gli episodi di incidenti e scontri che si sono registrati in questi ultimi mesi. Quindi Matteo Salvini è stato chiamato a lavorare duramente su una normativa specifica per questi mezzi.

Addio ai monopattini in strada

È il momento di avere delle regole precise e ferme per quello che riguarda i monopattini elettrici. Mentre in Italia si sta ancora lavorando, per dare delle indicazioni ben rigorose a chi possiede un monopattino elettrico, in Francia e a Madrid dal 2024 è giunto il momento del definitivo divieto di utilizzo dei monopattini elettrici in sharing. Revocata in maniera definitiva la licenza di quelle che sono le principali società per il noleggio dei monopattini.

I numeri degli incidenti che hanno visto i monopattini coinvolti sono veramente troppo elevati. Proprio questo avrebbe spinto verso regole veramente ferree. A rendere ancora più difficile la situazione, l’assenza completa di corsi per il corretto utilizzo dei monopattini.