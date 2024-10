Lettera del FISCO in arrivo per gli italiani: c’entra il TFR, ed è una pessima notizia I Mettetevi prima seduti e respirate

Pessime le notizie arrivano dal Fisco: una lettera mette in allarme tutti i cittadini italiani, c’è di mezzo il TFR, ma occorre analizzare la situazione.

Nuova batosta per tutti i cittadini italiani che stanno ricevendo – o che comunque molto presto riceveranno – una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: e non ci saranno buone notizie al suo interno.

Considerando le difficoltà economiche che stanno affrontando buona parte dei cittadini, questa brutta sorpresa non ci voleva affatto.

Gli stipendi per la maggior parte dei lavoratori non sembrano mai bastare. Il potere d’acquisto del denaro che si possiede, purtroppo, diminuisce giorno dopo giorno e questo non fa altro che rendere sempre più difficile, far quadrare i conti.

Con gli stipendi fermi ormai da diversi anni, il TFR ha assunto un’importanza ancora maggiore. Ricevere in tal senso un messaggio del Fisco è stato un vero e proprio colpo al cuore.

La comunicazione del Fisco manda tutti in confusione

Chi lavora come dipendente negli ultimi mesi trova difficoltà anche nel fare la spesa quotidiana. Questo è il motivo per cui si nutre anche una certa soddisfazione nel riuscire ad avere un gruzzoletto da parte, soprattutto nella prospettiva di un futuro pensionamento, ovvero l’interruzione di un rapporto di lavoro. Ecco quello che è lo scopo principale per il TFR o il TFS, con un occhio a un futuro che sembra essere sempre più incerto. Avere una certezza è molto più confortevole di quello che si possa pensare.

In un quadro generale di questo tipo, sembra semplice immaginare che ricevere una lettera dal Fisco risulta essere una notizia veramente poco piacevole. Il postino che bussa alla porta è il preludio di uno dei peggiori film dell’orrore che si possono vivere inavvertitamente. Questa volta poi, la comunicazione sembra essere di gran lunga peggiore rispetto al solito.

Ecco la decisione da parte dell’Agenzia delle Entrate

Le lettere di cui tanto si sta parlando in queste settimane, sembrano poter riguardare un conguaglio delle imposte sul TFR a cui hanno diritto i dipendenti. Ma in particolare, ad essere colpiti dalla comunicazione, e quindi dal provvedimento, saranno i dipendenti pubblici. Il TFR prevede che la tassazione avvenga solo nel momento in cui esso è erogato.

Nel caso in cui si riceva la cifra a cui si ha diritto, è possibile che abbiano visto una ritenuta d’acconto da parte dell’INPS che ha ridotto l’importo del 23%. Nel caso in cui si sia deciso di lasciare il TFR presso il datore di lavoro, ci si dovrà aspettare una tassazione diversa a seconda dell’azienda. Si ricorda infine che, nel caso in cui vi sia un debito a seguito del ricalcolo Irpef, è possibile che non vi siano maggiorazioni di alcun tipo.