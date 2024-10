Pensi che ti stia mettendo le corna ma ne vuoi la prova? Scopri se pedinarla è lecito e, semmai, come non farti sgamare

Il sospetto è alto ma vuoi la certezza che ti tradisca. Puoi pedinarla davvero? Scopri se è lecito o ti metteresti nei guai.

Capita a molte coppie purtroppo che ad un certo punto si ritrovino alle prese con dubbi e sospetti. Uno dei due partner pensa che l’altro lo tradisca.

La mancanza di attenzioni, comportamenti strani, ritardi giustificati sempre come impegni lavorativi. E il telefono sempre a portata di mano, a differenza di un tempo che giaceva abbandonato sul tavolo.

Tutti questi indizi portano a pensare che ci sia un’altra persona. Ma poniamo il caso tu voglia scoprirlo. Il primo pensiero è quello di pedinare il partner per accertarti che vada dove dove dice.

Questo comportamento però è lecito? Puoi pedinare una persona senza metterti nei guai con la legge? E come non farti scoprire? Scopriamolo.

Pedinare una persona è lecito?

Quando la fiducia nell’altra persona viene meno, ci si chiede come ristabilirla. Molti pensano che seguirla nei suoi spostamenti può essere l’unico modo per rendersi conto se sta dicendo il vero o si è di fronte ad un tradimento. E iniziano a pedinarla. Ma è legale?

Oggi si sente molto parlare di violazione della privacy, stalking e simili. Il pedinamento rientra in questa categoria di reati? La risposta potrebbe sorprenderti.

La verità che non ti aspetti

Per rispondere alla domanda specifica, si. Si può pedinare un’altra persona, per la legge non costituisce reato. A patto che si rispettino alcuni criteri. Possiamo pedinare familiari, conoscenti o sconosciuti, ma per non essere accusati di stalking e molestie non possiamo farlo in maniera ossessiva. In pratica, solo in luoghi pubblici e purché l’altro non se ne accorga. O meglio, non ne sia turbato. Nel caso in cui la nostra condotta da investigatore improvvisato dovesse arrecare ansia o paura, saremmo perseguibili. Ad esempio, i vip sono spesso seguiti dai paparazzi e ne sono consapevoli. Questo fatto viene accettato purché avvenga in modi non invasivi e senza nessuna interferenza nella libertà altrui.

C’è un altro caso in cui pedinare qualcuno diventa reato: quando viene fatto per terze persone. L’attività di pedinamento infatti può essere svolta solo per fini personali. Se lo facessimo su incarico di altri, staremmo commettendo il reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Secondo l’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. In pratica occorre un’autorizzazione da parte del Prefetto. Meglio rivolgersi ad un professionista.