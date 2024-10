Asciugatrice, è arrivato il tuo momento: ma quanto mi costi! E invece no: ecco la verità sui suoi consumi e quanto incide sulla bolletta

Non tutti lo sanno: l’asciugatrice è un investimento che si recupera in un batter d’occhio, svelata ogni cosa sui consumi.

Sono molti i consumatori che sin trattengono dall’acquisto di una asciugatrice che, seppure comoda, ha la brutta nomea di consumare un sacco e portare a una somma in bolletta altissima.

La realtà, però, è assai diversa: se paragonato ad altri elettrodomestici il consumo dell’asciugatrice non è così diverso.

Se pensate che l’investimento che corrisponde al suo acquisto non valga la pena commettete un grande errore.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui costi, i tipi e soprattutto i consumi dell’asciugatrice domestica: non ti aspetteresti mai questi dati, eppure il resto sono pregiudizi.

Il lato vantaggioso dell’asciugatrice: è molto più incisivo di quanto pensi

Se sei ancora in dubbio per quanto riguarda l’acquisto dell’asciugatrice, allora è bene sapere ogni dettaglio per una scelta veramente consapevole. Nel nostro Paese c’è ancora una certa diffidenza verso questo elettrodomestico, una reticenza simile a quella che abbiamo visto anche con la lavastoviglie. Questo atteggiamento da parte di italiani e italiane risiede in parte anche in una serie di tradizioni, come quella che prevede il far asciugare i panni stendendoli all’aperto.

Anche quando vengono superati i retaggi culturali, però, rimane la questione del denaro necessario per l’acquisto e soprattutto i soldi per i consumi elettrici. Alcuni esperti hanno confermato che, in realtà, a parità di classe energetica, l’elettrodomestico che consuma di più è la lavatrice, diffusa in praticamente tutte le case.

Tutte le accortezze prima di acquistare un’asciugatrice: ti cambia la vita

Per ottenere il meglio dalla vostra asciugatrice dal punto di vista dell’efficienza e dei consumi, è necessario verificarne alcuni aspetti prima di acquistare questo o quel modello. Per fare un investimento proficuo, è bene accaparrarsi un elettrodomestico di classe energetica alta.

Bisogna, inoltre, preferire un modello a pompa di calore. Una volta scelta l’asciugatrice giusta, bisogna assicurarsi di: far asciugare i panni dopo la centrifuga della lavatrice, disporre un programma “eco” per il risparmio energetico, utilizzare l’asciugatrice a carico pieno e possibilmente in fasce orarie che permettono un minore impatto in bolletta. Si tratta di poche attenzioni che vi permetteranno di utilizzare l’asciugatrice senza un impatto notevole in bolletta. Soprattutto nei mesi invernali, infatti, si può rivelare un elettrodomestico fondamentale nelle giornate uggiose in cui dovremmo stendere i panni all’interno dell’abitazione o attendere che esca il sole per farli asciugare.