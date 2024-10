Sei cotta di lui e non sai come fare? Fai innamorare il tuo compagno di banco: ecco i segreti per farlo cadere ai tuoi piedi

Se vuoi conquistare il cuore del suo amato allora devi seguire alla lettera questi consigli utili per riuscire nell’impresa.

Secondo la mitologia greca Cupido era il Dio dell’amore. Era rappresentato da un fanciullo alato dotato di arco e frecce con cui colpiva sia divinità che esseri umani con lo scopo di far scoccare la scintilla dell’amore. Ancora oggi tante persone invocano la sua figura per avere qualche possibilità con chi reputano speciale.

L’amore è il motore della vita, nonché sentimento che si manifesta come il desiderio di rendere felice chi si ha al proprio fianco. Quello puro si vive soprattutto nelle fasi dell’adolescenza tra i banchi di scuola. C’è sempre quel compagno o compagna di classe che fa breccia nel cuore, ma non sempre si riesce a domare questo sentimento per via della scarsa esperienza.

Stare insieme in una classe non può fare altro che aumentare l’affetto con la condivisione di tutto, degli argomenti fino alle rivelazioni più intime. Purtroppo non sempre l’amore è bidirezionale e ciò non può che far sprofondare nel dispiacere chi prova un qualcosa di profondo.

Non sempre dall’amicizia può sbocciare l’amore, specie nel contesto della scuola dove si cerca di estraniarsi da certe dinamiche. Eppure non bisogna cadere nello sconforto perché, secondo quanto riportato su donnamoderna.com, pare che ci siano dei trucchetti utili per conquistare un compagno di classe.

Regole fondamentali per farlo/a innamorare

Innanzitutto è importantissimo essere se stessi, senza seguire quei modelli che fanno tendenza oggigiorno. In questo modo non si permette all’altra persona di conoscere chi si è realmente. Inoltre è importante saper instaurare dei dialoghi interessanti e utilizzare il linguaggio corporeo per fare intendere l’interesse.

Infatti è rilevante farsi notare. Come detto prima, non bisogna seguire rigidamente i canoni estetici imposti dalla società. D’altronde bisogna anche focalizzarsi su ciò che alberga nel proprio cuore perché l’apparenza fino a un certo punto può essere d’aiuto. Ragion per cui si consiglia di mettersi in mostra con bei voti ed allontanarsi da certe dinamiche all’interno del contesto classe.

Non avere fretta e non essere invadente

È anche essenziale saper ascoltare nei momenti sia piacevoli che di difficoltà. Ricevere questo tipo di attenzione non farà altro che far guadagnare punti. Condividere la stessa passione può giocare a tuo favore. Per esempio se non ami calcio e alla dolce metà non si perde una partita, allora documentati per avere più argomenti da affrontare insieme.

Una volta raggiunta una certa confidenza, si potrebbe proporre un uscita in gruppo per non mettere a disagio l’altro o altra. Solo dopo si può azzardare chiedendo un’uscita da soli e palesare l’interesse. Quello che conta è risultare spontanei e mai indiscreti.